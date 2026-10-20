Mike Evans abandona el triunfo de los 49ers por una tendinitis de Aquiles agravada

Mike Evans (5), receptor abierto de los 49ers de San Francisco, reacciona después de levantarse tras una jugada antes de salir del campo de juego en el partido de la NFL en contra de los Commanders de Washington, el lunes 19 de octubre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Evans había estado lidiando con el problema durante la última semana y no entrenó en los días previos al partido. También ha estado jugando con dos costillas fracturadas, pero estuvo activo para el encuentro después de figurar como cuestionable en el reporte de lesiones.

“Es lo mismo que lo estuvo molestando toda la semana. Simplemente se le agravó demasiado durante el partido, así que no pudo continuar. Veremos cómo se siente esta semana”, comentó el entrenador Kyle Shanahan tras el triunfo 23-17.

Shanahan señaló que Evans no necesita pruebas adicionales y no se cree que la lesión sea algo que lo deje fuera por un periodo prolongado. San Francisco juega en Atlanta el domingo y luego tiene una semana de descanso.

“Cuando tienes una tendinitis de Aquiles como la suya, es lo que es. Se le agravó esta noche. Espero que se recupere a lo largo de la semana, pero no creo que sea algo a largo plazo. Pero ahora mismo, casi le cuesta este partido, y luego le costó dos cuartos. Ojalá pueda jugar la próxima semana. Pero si no, el resto del grupo tendrá que dar un paso al frente y, con suerte, lograr que se recupere después de la semana de descanso”, manifestó Shanahan.

Evans tuvo tres recepciones para 94 yardas en la primera mitad antes de salir del partido tras una recepción de 16 yardas cerca del final del segundo cuarto. Evans salió cojeando del campo y se le vio intentando estirar la parte baja de la pierna en el túnel antes de regresar al vestuario.

No volvió para la segunda mitad y fue descartado para el resto del partido. Los 49ers ya están sin varios receptores, con Ricky Pearsall, De'Zhaun Stribling, Deebo Samuel, Demarcus Robinson y Christian Kirk todos fuera de acción. Kirk podría regresar tan pronto como la próxima semana.

Después de sumar 303 yardas y 17 primeros downs rumbo a una ventaja de 20-3 al descanso, San Francisco quedó limitado a 72 yardas y tres primeros downs en la segunda mitad, mientras su defensiva resistió para asegurar la victoria.

“Obviamente es uno de nuestros mejores creadores de jugadas. Así que quieres darle el balón tanto como puedas y lo que aporta con hacer jugadas y, en cierto modo, lo que las defensas tienen que hacer para respetarlo. ... Así que, obviamente, es duro que se lesione. Pero aun así creo en los muchachos que tienen que dar un paso al frente y hacer jugadas para nosotros y todo eso también. Estaremos bien, pero obviamente nos encantaría tenerlo ahí afuera”, dijo el quarterback Brock Purdy.

Evans, de 33 años, ha sido una pieza clave de la ofensiva de los 49ers en su primera temporada en San Francisco. Tiene 27 recepciones para 420 yardas y tres touchdowns pese a lidiar con las costillas fracturadas desde la Semana 3.

Evans ha sido seleccionado seis veces al Pro Bowl y superó las 1.000 yardas por recepción en cada una de sus primeras 11 temporadas en la NFL con Tampa Bay. La temporada pasada se quedó en apenas 368 yardas cuando estuvo limitado a ocho partidos debido a lesiones.

El linebacker de San Francisco Luke Gifford también salió del partido por una lesión en la ingle, y el cornerback níquel Upton Stout se retiró con una lesión en el hombro.

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FUENTE: AP