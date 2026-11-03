Mientras la NFL vuelve a España, la división en el fútbol europeo deja a Madrid al margen

La franquicia acababa de completar su segunda temporada en la European League of Football, que contaba con muchos de los principales equipos y jugadores del continente, y esperaba aprovechar el creciente interés por este deporte en toda Europa.

Pero, de cara al segundo partido de la NFL en Madrid el próximo fin de semana entre los Bengals de Cincinnati y los Falcons de Atlanta en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, el panorama del fútbol americano en Europa se ve muy distinto — y los Bravos ya no están compitiendo.

El equipo finalmente cesó sus operaciones, víctima de la incertidumbre en torno al fútbol americano en Europa después de que un grupo de franquicias diera por terminado en enero un acuerdo de cooperación con la ELF con planes de formar una nueva liga. Otro grupo de franquicias había anunciado en diciembre que crearía su propia liga independiente para 2026: la American Football League Europe.

“Necesitamos un poco más de seguridad y menos riesgo”, declaró a The Associated Press el propietario y gerente general de los Bravos, Jaime Martín. “Es mucho más difícil vender el fútbol americano cuando hay dos ligas dividiendo a la afición. Tendría más sentido tener solo una, que consolide patrocinios, cobertura televisiva y visibilidad”.

La ELF, que comenzó a jugar en 2021 para llenar el vacío tras la desaparición de NFL Europe en 2007, se desmoronó en medio de problemas financieros y disputas sobre la gobernanza durante y después de la temporada 2025. Algunos equipos, incluidos los Bravos, pidieron una reforma estructural, equidad económica y transparencia para impulsar un desarrollo más sostenible del deporte.

Los equipos escindidos no lograron acuerdos sobre cómo estructurar una nueva liga y, con el tiempo, tomaron dos caminos distintos.

Las dos ligas

La European Football Alliance comenzó a competir con seis equipos que compartían el control colectivo de la liga, mientras que la American Football League Europe se creó con ocho franquicias respaldadas por operaciones coordinadas de manera centralizada e inversión externa.

“Hay una diferencia de ideas, o de pensamientos, o como quieras llamarlo”, comentó Jim Tomsula, exentrenador en jefe de los 49ers que ahora es el director ejecutivo de la AFLE. “Obviamente, con todo lo que pasó con la ELF, ¿eso decepcionó a todos los aficionados? ¿Fue decepcionante? ¿Fue algo bueno? No, no fue algo bueno. Pero es lo que es, y aquí estamos”.

Señaló que ahora existe una oportunidad “de hacer esto bien” y que ya no hay tiempo para “andar perdiendo el tiempo”.

“Les digo a todas las personas de esta liga en la que estoy: esta es la mejor oportunidad. La estructura y el respaldo y apoyo financiero que tenemos, esta es la mayor oportunidad que el fútbol americano ha tenido jamás”, afirmó. “No podemos permitir que esta liga se derrumbe y que haya estas peleas y todo eso. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y por eso estamos adoptando nuestro enfoque sistemático y haciéndolo así”.

La NFL no participa

Tomsula indicó que la NFL todavía no se está involucrando, pero que siempre está observando el estado del fútbol americano en todas partes.

“Lo van a estar vigilando, no se equivoquen”, sostuvo. “¿Y ayudarán si ven un proyecto que les gusta? ¿Lo impulsarán? Sí. ¿Necesitan publicitarlo? No”.

Tomsula manifestó que la NFL siempre está “buscando proteger su escudo”, pero que “nosotros no estamos en su territorio”.

Modelo de la MLS

Tomsula explicó que la AFLE adoptó un enfoque similar al modelo inicial de la Major League Soccer, con supervisión centralizada y apoyo financiero orientado a ayudar a que sus franquicias sean sostenibles y, con el tiempo, rentables.

Esta temporada, la AFLE contó con equipos en Alemania (Berlín Thunder y Rhein Fire), Suiza (Alpine Rams), Italia (Firenze Red Lions), Inglaterra (Londres Warriors), Francia (París Lights), Austria (Viena Vikings) y Polonia (Panthers Breslavia). Está previsto que los Varsovia Eagles de Polonia se incorporen el próximo año.

La EFA tuvo equipos en Alemania (Frankfurt Galaxy y Múnich Ravens), Dinamarca (Nordic Storm), Austria (Raiders Tirol), Francia (París Musketeers) y la República Checa (Praga Lions). Está previsto que el Londres Guard se sume en 2027.

La EFA tuvo 10 partidos de temporada regular por equipo y la AFLE tuvo 12, con playoffs de cuatro equipos en ambas ligas. El Nordic Storm ganó el partido por el campeonato en la EFA esta temporada, mientras que los Vienna Vikings ganaron el Gold Bowl de la AFLE.

Los partidos de la AFLE registraron algunas de las mayores asistencias, pero la EFA tuvo un promedio de asistencia reportada más alto y menos resultados desequilibrados durante la temporada regular.

¿Qué sigue?

“Creo que el consumidor va a elegir la manera en que quiere ver el fútbol americano”, expresó el gerente general de los Musketeers, John Booker. “Creo que hay que hacer fútbol americano al nivel más alto posible, hay que crear la mejor experiencia posible para los aficionados, hay que involucrar a la mayor cantidad de gente posible y lograr que conozcan el deporte. Y creo que cuando haces eso, el mercado se va a ajustar por sí solo”.

Hubo alrededor de 3.000 aficionados por partido de temporada regular en la EFA y 2.000 en la AFLE, según los encuentros con asistencia reportada en 2026. Más de 11.000 personas asistieron a un partido entre potencias tradicionales, los Viena Vikings y el Rhein Fire, en la AFLE.

“Hay dos modelos que compiten, y ambos pueden tener éxito”, afirmó Martín. “Mientras ambas ligas puedan crecer y consolidarse más, tarde o temprano ocurrirá una fusión”.

¿Podrían regresar los Madrid Bravos?

Eso podría abrir el camino para el regreso de los Bravos, indicó.

“Todavía creemos que tener un equipo con base en España, en Madrid, tiene mucho sentido, ya que consideramos que existe la infraestructura adecuada para respaldarlo”, señaló. “A medida que el panorama de estas ligas se aclare, podremos hablar de si un regreso es posible. Por ahora, estamos esperando a ver cómo se desarrollan las cosas y qué ocurre con ambas”.

Booker, el ex lineman ofensivo que jugó en San Jose State y pasó gran parte de su carrera como entrenador en Europa, dijo que, pase lo que pase, no hay marcha atrás en lo que respecta al fútbol americano en Europa.

“La confianza que tengo es que hay apetito por el deporte en el mercado. El hecho de que la NFL lo vea, y que realmente no desperdician dinero, lo confirma”, comentó. “Creo que en el futuro se consolidará. Sin duda, el fútbol americano en Europa es inevitable. Va a suceder. No hay duda de que va a ser un deporte fuerte en Europa. Cuánto tiempo va a tardar, no lo sé”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP