Padre e hijo cubanos arrestados en Miami-Dade por operar taller clandestino con medio millón en autos robados

“El Sr. Mena González no documentó la transacción, no pidió identificación y no firmó factura de venta alguna”, señala el informe policial citado por NBC6 South Florida.

Además, en el patio trasero de la vivienda se encontraron paneles de carrocería de varios vehículos robados, incluyendo guardabarros y parachoques de dos Dodge Charger y otro Camaro. En el caso del Hellcat, los cables de la bocina habían sido manipulados para inutilizar la alarma, y el vidrio de la ventanilla del pasajero presentaba signos de haber sido perforado durante el robo.

La investigación también reveló que un Dodge Challenger 2018 vendido anteriormente por Mena Crespo contenía piezas de un modelo 2019 valorado en $72,000, que fue robado en noviembre de 2023 del lujoso condominio The Boulevard, en Biscayne Boulevard.

Los investigadores encontraron además discrepancias en los odómetros de varios vehículos, que presentaban kilometrajes alterados para disminuir su valor aparente. Por último, los registros telefónicos de Mena González lo ubican en la escena de dos de los robos, uno en Hialeah y otro en las inmediaciones del Hard Rock Casino.

Tanto padre como hijo permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades han catalogado el caso como parte de una red organizada de tráfico de autos robados, una modalidad delictiva que continúa en aumento en el sur de la Florida.