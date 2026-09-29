México vuelve a empatar en el inicio de la era de Rafael Márquez, un 1-1 contra Perú

El técnico de México Rafael Márquez durante el primer tiempo del partido amistoso contra Colombia, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El gol de de Víctor Guzmán, con un soberbio cabezazo en el arranque del segundo tiempo, permitió al Tri rescatar el martes un empate 1-1 contra Perú en un partido amistoso.

La eacción del seleccionado mexicano en el complemento sirvió para nivelar el marcador luego que Jairo Vélez capitalizó un fallo defensivo para adelantar a Perú a los 26 minutos del duelo disputado en el estadio Sports Illustrated en Harrison, Nueva Jersey.

Fue la segunda igualdad 1-1 que cosecha México con Márquez en el banquillo. Después haber sido un referente histórico de la selección y formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Mundial 2026, el “Kaiser de Michoacán” asumió las riedas del Tri con la mira puesta en el Mundial 2030.

Se estrenó el sábado con un 1-1 contra Colombia en Baltimore, un partido en el que los mexicanos mostraron una buena imagen durante largos pasajes. Perú venía de sucumbir 4-1 ante Estados Unidos en Orlando, Florida.

Con un once titular distinto, a México le costó tener chispa en el segundo compromiso con Márquez al mando y se vio en desventaja cuando Jeremy Márquez se durmió para despejar un balón tras un saque largo del arquero peruano Pedro Gallese. Vélez no perdonó al quedar en un mano a mano frente al arquero Óscar García, definiendo con un derechazo desde el costado izquierdo.

La intensidad de México fue distinta tras la reanudación y Guzmán consiguió la igualdad a los 49, elevándose en el corazón del área para cabecear el balón que Denzell García colgó en el cobro de una falta.

El México que saltó a la cancha la noche del miércoles fue completamente diferente al que Márquez plantó ante Colombia. Jóvenes como García, Obed Vargas e Isaías Violante aparecieron en un once titular cargado de jugadores de 23 años de edad o menos.

“Es una sensación de más o menos. Teníamos para hacer algo más”, comentó Everardo López, un zaguero de 21 años que milita en el Toluca de la Liga MX. "Fuimos muchos jóvenes y se notó esa falta de conexión. Es una cuestión de tiempo y las cosas se van a dar.

México programó cuatro amistosos en una fecha internacional de dos semanas. La siguiente prueba será contra Estados Unidos, su clásico rival de la CONCACAF, el próximo sábado en Glendale, Arizona. Cerrará su gira ante Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles.

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FUENTE: AP