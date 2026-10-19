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México suspende las importaciones avícolas desde Brasil ante brote de la enfermedad de Newcastle

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el lunes la suspensión de las importaciones avícolas desde Brasil, uno de sus principales proveedores de carne de pollo, tras la detección en una granja brasileña de un brote de la enfermedad de Newcastle, la cual es altamente contagiosa entre las aves.

La Secretaría de Agricultura de México dijo en un comunicado que la decisión se acordó luego de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó la existencia de casos de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorde del municipio de Nova Itaberaba, en el sureño estado de Santa Catarina.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa que afecta a las aves, incluidas las de corral domésticas. Daña las vías respiratorias y ocasiona depresión, manifestaciones nerviosas y diarrea.

La suspensión se aplicará a la carne de ave, despojos, aves canoras y de ornato, así como al material genético avícola, incluidos el huevo fértil y los pollitos de hasta tres días de edad, señaló el comunicado. No precisó por cuánto tiempo se mantendrá la medida que afectará tanto a las importaciones comerciales como a los productos que transporten los turistas.

El gobierno mexicano señaló que con esta medida se busca proteger la producción avícola local.

En los últimos años México ha aumentado a más del doble las importaciones de pechuga de pollo deshuesado desde Brasil, que pasaron de 90.000 toneladas en 2022 a 196.000 toneladas en 2025, según cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México difundidas por la Unión Nacional de Avicultores de México.

El repunte de las importaciones se enmarca dentro de una política de acercamiento que ha mantenido México con el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará un cuarto mandato en el balotaje del domingo en el que competirá con el senador opositor Flávio Bolsonaro.

FUENTE: AP

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