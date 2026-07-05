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México naufraga en el Mundial otra vez antes de cuartos al caer ante Inglaterra en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México tenía la ventaja de jugar en su fortaleza histórica y la oportunidad de alcanzar su mejor actuación en una Copa del Mundo. Dejó escapar todo ante una Inglaterra certera en la lluviosa noche dominical.

Guillermo Ochoa, arquero suplente de México, llora tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko )
Guillermo Ochoa, arquero suplente de México, llora tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko ) AP

Y hay dos formas de ver el papel en este torneo: México llegó por fin al quinto partido pero también jugó su peor Mundial en casa.

En la altura de la capital, con el apasionado respaldo de más de 80.000 aficionados en el Estadio Azteca, y con superioridad numérica durante la mayor parte del segundo tiempo, México anotó dos veces, pero nunca pudo empatar y sucumbió por 3-2.

México no había recibido goles en sus primeros cuatro partidos del Mundial. Admitió un par en apenas 98 segundos del encuentro de octavos de final. El autor fue Jude Bellingham, en un tramo de la primera mitad.

Aunque el Tri dio un paso adelante respecto a su eliminación en la fase de grupos en Qatar en 2022, la derrota deja un sabor amargo entre los aficionados mexicanos, que esperaban ver la primera aparición de su país en cuartos de final desde 1986, cuando fue anfitrión por última vez de la Copa del Mundo. Desde entonces, México ha sido eliminado ocho veces en los octavos de final.

Durante sus eliminaciones frecuentes en la ronda de los dieciseis mejores, llegar al “quinto partido” del Mundial se convirtió en una obsesión para México. Ahora lo consiguió, pero ese quinto partido fue nada menos que el de octavos de final —otra vez— en un certamen ampliado a 48 selecciones.

Fue la tercera derrota de México en un partido oficial en el Azteca, que abrió en 1966, después de un par de caídas por 2-1 en eliminatorias mundialistas: ante Costa Rica en 2001 y ante Honduras en 2013.

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