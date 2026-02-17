americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México cerrará su preparación para el Mundial con partidos ante Ghana, Australia y Serbia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La selección de México culminará su preparación para el Mundial 2026 con partidos ante Ghana, Australia y Serbia, informaron el martes los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol.

El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita)
El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita) AP

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ghana el 22 de mayo en una ciudad mexicana por designarse y ocho días después se medirá con Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, antes de chocar con Serbia el 4 de junio en un escenario mexicano por definir.

Toluca y Puebla se perfilan como las sedes de los encuentros en México, ya el estadio Azteca de la capital será controlado por la FIFA desde los primeros días de mayo.

México inicia su participación en el Mundial el 11 de junio, midiéndose contra Sudáfrica en la inauguración del torneo.

“Son los rivales idóneos para ayudar en la preparación de la selección rumbo a su participación en la Copa del Mundo”, dijo Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

Antes de esos encuentros, los mexicanos chocarán contra Islandia el 25 de febrero, en Querétaro, México y después tienen programados encuentros ante Portugal en la Ciudad de México el 28 de marzo y ante Bélgica el 31 de marzo, en Chicago.

El encuentro ante los portugueses marcará la reinuguración del estadio Azteca, cerrado desde mayo del 2024 y que de acuerdo a Sisniega estará listo para ese encuentro.

“Nos indican que si va a estar listo el estadio, que la cancha va a estar en buen estado, que la tribuna y los espacios para el partido estarán listos”, dijo Sisniega. “No hay plan B, jugaremos el 28 de marzo como esta programado y no hay otro escenario contemplado”.

Los partidos ante Ghana y Australia serán fuera de fecha FIFA y el “Vasco” Aguirre sólo podrá contar con jugadores de la liga local. Ante Serbia ya estará completa la nómina con elementos que militan en otras ligas.

“Para el del 30 de mayo (Australia), esperamos tener a la mayor parte de los integrantes de la selección para definir los jugadores que iniciarán en la Copa del Mundo”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales.

De acuerdo con el plan aprobado a principios de año por los dueños de los equipos, los jugadores de la liga local comenzarán la concentración en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la capital el 6 de mayo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter