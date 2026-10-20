Meta cumple orden del tribunal electoral de Brasil para dar igualdad de trato a Lula y Bolsonaro

Partidarios del presidente de Brasil, Luíz Inacio Lula da Silva, que se postula para la reelección, vitorean mientras lo esperan en un mitin de campaña antes de la elección general de octubre, en Río de Janeiro, el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

El caso es el ejemplo más reciente de la intervención de los tribunales para corregir desequilibrios en las plataformas que afectan a la política y a las elecciones.

La demanda fue impulsada por la campaña de Lula el 15 de octubre, cuando acusó a la empresa tecnológica propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp de usar algoritmos sesgados y restricciones de IA para favorecer a Bolsonaro. El lunes, cientos de personas protestaron frente a la oficina de la compañía en el área metropolitana de Sao Paulo.

Meta indicó que había “completado la implementación de medidas para cumplir la directiva del tribunal electoral”. Añadió que las restricciones ordenadas por el tribunal “no afectan a las publicaciones orgánicas”.

Bolsonaro obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones el 4 de octubre, con 47% frente al 45% de Lula, y encuestas y analistas sugieren que será una contienda reñida hasta el último minuto.

Meta señaló que ha aplicado medidas integrales para garantizar el cumplimiento de las normas sobre publicidad electoral y salvaguardar la integridad del proceso democrático del país. También afirmó que implementó un sistema específico de revisión humana, en el que cualquier bloqueo o limitación automática aplicada a cuentas de anuncios de campaña presidencial debe someterse a una evaluación manual en un plazo de dos horas.

Meta insistió en que sus recientes incidentes operativos se deben a limitaciones técnicas y no a ninguna parcialidad. Volvió a negar cualquier acusación de sesgo político, manipulación o interferencia intencional en las elecciones de Brasil.

Tatiana Cochlar, portavoz del tribunal electoral de Brasil, confirmó que se recibió la respuesta de Meta y añadió que en las siguientes horas del martes se espera que representantes de la empresa y de los dos equipos de las campañas presidenciales se reúnan con un juez en Brasilia, la capital, para analizar la situación.

El caso en Brasil refleja precedentes en Europa, donde el aparato estatal también intervino. En Alemania, un fallo judicial de 2019 obligó a Facebook a restablecer una página política bloqueada para proteger la igualdad política. Cinco años después, Rumania anuló su elección presidencial después de que redes ocultas de bots en TikTok impulsaran a un candidato prorruso. Posteriormente, el país europeo aprobó leyes que exigen códigos de seguimiento en los mensajes políticos en redes sociales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP