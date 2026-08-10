Meta apuesta por la IA de código abierto mientras otros laboratorios cierran sus modelos

ARCHIVO – El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habla durante la conferencia de desarrolladores Connect de la empresa, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Menlo Park, California. (AP Foto/Nic Coury, Archivo) AP

La empresa tecnológica incluyó una licencia de código abierto “permisiva” para Muse Glimmer, un modelo de IA ligero que puede ejecutarse en una computadora personal. Zuckerberg indicó que la compañía también proporcionará una forma para que los desarrolladores accedan a un modelo de IA más potente, Muse Spark 1.2.

Meta ha defendido durante mucho tiempo la liberación del código de sus modelos de IA, pero ha tenido dificultades para mantenerse al ritmo de rivales como OpenAI, Anthropic y Google, que no han adoptado el mismo enfoque.

En un extenso ensayo publicado en internet, Zuckerberg expuso su visión para el futuro de la IA y explicó por qué considera que el código abierto es una mejor vía para un desarrollo justo de esa tecnología. También incluyó recomendaciones de política para mantener a Estados Unidos por delante de sus rivales, incluida China.

Zuckerberg advirtió que, si la “superinteligencia” de la IA termina bajo el control de un grupo reducido de individuos, empresas, gobiernos o incluso “la propia IA, entonces eso naturalmente producirá resultados menos favorables para todos los demás”.

La clave, escribió, es encontrar un equilibrio que favorezca a las personas y asegurarse de que la IA avanzada esté “ampliamente distribuida” para empoderar a miles de millones de personas que la utilizan.

Zuckerberg también hizo lo que podría ser una referencia velada a los rivales de Meta, como OpenAI y Anthropic, sin mencionar a empresas específicas.

“La mayoría de los otros laboratorios están enfocados en construir IA para empresas, gobiernos u otras instituciones, así que, si esos laboratorios lideran, entonces el equilibrio de poder favorecerá a las instituciones más grandes por encima de los individuos”, escribió.

Estados Unidos y sus aliados necesitan acelerar la construcción de capacidad energética e infraestructura para seguir siendo competitivos frente a rivales como China, afirmó.

Zuckerberg dijo que las autoridades también deberían reconsiderar su postura sobre la “destilación”, que consiste en entrenar un modelo menos capaz a partir de los resultados de uno más fuerte. El gobierno del presidente Donald Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra empresas chinas de IA que usan la destilación para extraer características técnicas de modelos de IA de Estados Unidos. Anthropic acusó a principios de este año a la china DeepSeek de usar ese procedimiento.

“Algunos han intentado presentar la destilación como algo perjudicial, pero creo que es importante proteger el principio de que se puede aprender de cualquier cosa que se pueda observar”, manifestó Zuckerberg. “Así es como funciona el mundo, y Estados Unidos no podrá liderar si nos restringimos en este frente”.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP