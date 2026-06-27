americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Messi toca al final en recital de Argentina ante Jordania y sigue alimentado su palmarés goleador

ARLINGTON, Texas, EE.UU (AP) — Treinta minutos en cancha le bastaron a Lionel Messi para seguir ampliando su marca de goles en el Mundial y elevar la moral de la campeona vigente Argentina para las rondas decisivas.

Lautaro Martínez de Argentina celebra tras convertir de penal el segundo gol de su equipo ante Jordania por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el sábado 27 de junio, 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
Lautaro Martínez de Argentina celebra tras convertir de penal el segundo gol de su equipo ante Jordania por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el sábado 27 de junio, 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP
Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en la victoria 3-1 ante Jordania en el Grupo J del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en la victoria 3-1 ante Jordania en el Grupo J del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

El astro, que arrancó en el banco de suplentes e ingresó promediendo el complemento, anotó de tiro libre el gol que sentenció la victoria 3-1 sobre Jordania el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas. Ese tanto le pemitió a sus 39 años recién cumplidos sumar un total de 19 como artillero histórico de la Copa del Mundo.

Messi, además, logró otro hito en su trayectoria: se convirtió en el primer jugador que anota goles en siete partidos consecutivos del certamen.

Giovanni Lo Celso, de tiro libre, y un penal de Lautaro Martínez también contribuyeron para que la Albiceleste cierre una primera ronda perfecta por primera vez desde 2014 y ponga en foco su próximo objetivo: la novata Cabo Verde.

Con la clasificación asegurada y la mira puesta en lo que viene, Argentina encaró su último compromiso de la ronda inicial con una formación alternativa y el capitán Messi en el banco de suplentes.

Con excepción del arquero Emiliano Martínez y el delantero Lautaro Martínez, el técnico Lionel Scaloni dispuso nueve cambios respecto a la victoria ante Austria, con Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz a la cancha.

Jordania, que para sorpresa de sus fanáticos arrancó con su delantero estrella Mousa Altamari en la banca, pasó a convertirse en un laboratorio de ensayos para la Albiceleste tras confirmarse que enfrentará en dieciseisavos a Cabo Verde, la única de las debutantes que sigue en carrera, el viernes en Miami.

Con los antecedentes de su próximo rival sobre la mesa –rescató empates impensados ante España y Uruguay con Vozinha como guardián del arco—, Argentina dispuso ante los jordanos un planteo más ofensivo, con los artilleros Martínez y Julián Álvarez compartiendo el ataque y más amplitud por las bandes.

Con el mediocentro Leandro Paredes como punto de partida, Argentina fue paciente para romper el cerco defensivo de los jordanos. Sin pelotazos, cuidando la pelota y moviéndola de un lado al otro de la campo hasta encontrar la grieta para lastimar.

A los 17 minutos, Martínez recibió una dura entrada de Mohannad Abutaha al borde del área. Con Messi, el dueño de las pelotas paradas, observándolo desde la banca, Lo Celso ejecutó el tiro libre con un providencial zurdazo al ángulo, que contó con la complicad del arquero Yazeed Abulaila, más recostado al otro palo.

Debut mundialista y gol para el mediocampista del Real Betis, que se quedó afuera del Mundial de Qatar por lesión.

Martínez también fue decisivo para la jugada que derivó en el penal que él mismo ejecutó. Tras un tiro de esquina, el máximo artillero extranjero en la historia del Inter de Milan estrelló el balón en el travesaño y luego buscó el rebote para tirar el centro al área para Senesi, quien recibió una patada en cabeza cuando Nizar Alrashdan quiso despejar el balón. El árbitro rumano István Kovács fue convocado por el VAR a revisar la jugada y sancionó la falta.

El “Toro” Martínez lanzó un derechazo medio para el lado contrario al que se arrojó el guardameta jordano. Fue su primer gol en dos mundiales disputados.

En el arranque del complemento, Jordania soprendió a los sudamericanos con una jugada de toques que terminaron con el recién ingresado Altamari ganándole la espalda a Paredes para anotar el descuento a los 55 minutos. Fue el primer gol que le han convertido al “Dibu” Martínez en el certamen.

Ante el desconcierto, Scaloni mandó a Messi al campo por Martínez a los 60 minutos. Su ingreso frenó el ímpetu de los jordanos, que volvieron a replegarse en su campo para evitar males mayores,

De nada sirvió. El astro pateó uno de sus tiros libres marca registrada, con la colaboración de una barrera rival mal plantada a los 61 minutos.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter