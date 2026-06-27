Messi, el primero en marcar en 7 partidos seguidos del Mundial y amplía su récord de goles

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, al ampliar su récord absoluto de goles al facturar el 19no en el cierre de la fase de grupos de Argentina ante Jordania.