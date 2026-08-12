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Mercados asiáticos suben en su mayoría tras un repunte en Wall Street impulsado por la IA

TOKIO (AP) — Los precios de las acciones subían en su mayoría en las primeras operaciones del jueves en los mercados asiáticos, mientras continúa el optimismo en los mercados globales sobre las perspectivas de las acciones vinculadas a la IA y el sector de los semiconductores.

Una persona se encuentra frente a un tablero electrónico que muestra el índice Nikkei de Japón en una correduría de valores el jueves 13 de agosto de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Una persona se encuentra frente a un tablero electrónico que muestra el índice Nikkei de Japón en una correduría de valores el jueves 13 de agosto de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El índice Nikkei 225 de Japón saltaba 1,6% en las primeras operaciones. El S&P/ASX 200 de Australia bajaba 0,6%. El Kospi de Corea del Sur se disparaba 3,9%. El Hang Seng de Hong Kong avanzaba casi 0,1%, mientras que el Compuesto de Shanghái ganaba 0,4%.

El ánimo en la región asiática recibió un impulso por el desempeño de Wall Street, que terminó el miércoles apenas por debajo de un récord. Varias acciones de IA informaron un crecimiento en la primavera mejor de lo que esperaban los analistas, mientras que un informe mostró que la inflación en Estados Unidos fue ligeramente menos mala el mes pasado.

Las acciones de la industria de tecnología de inteligencia artificial ayudaron a impulsar las alzas después de que sólidos informes de ganancias reforzaran la esperanza de que puedan seguir ofreciendo un crecimiento lo suficientemente grande como para justificar las enormes subidas que han registrado los precios de sus acciones.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de que un informe mostrara que los consumidores en Estados Unidos pagaron el mes pasado precios por gasolina, comestibles y otros productos que fueron 3,4% más altos que un año antes. Es más alto de lo que a cualquiera le gustaría, pero no es tan malo como la tasa de inflación de 3,5% de junio.

La desaceleración podría darle a la Reserva Federal más margen para aplazar nuevas alzas de las tasas de interés.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,70% a 4,68%. Sin embargo, todavía se mantiene muy por encima de su nivel de 3,97% de antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que impulsó los precios del petróleo y los temores de un repunte de la inflación.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos bajó 1,07 dólares a 82,20 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, cayó 1,01 dólares a 87,97 dólares por barril.

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El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Yuri Kageyama está en Threads como: https://www.threads.com/@yurikageyama

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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