Menos migrantes llegan a Europa por mar, pero mueren más en el trayecto, advierte la ONU

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Varias personas oran en Ben Guerdane, Túnez, el miércoles 26 de agosto de 2026, antes de un sepelio para migrantes que se ahogaron en el mar cuando su bote volcó frente a la costa sureste del país. (AP Foto/Bassem Aouini) AP

Hasta el 15 de septiembre, casi 60.000 migrantes y refugiados habían llegado a las costas europeas, una caída de casi el 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero casi 2.300 personas murieron o desaparecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo o el océano Atlántico en 2026, frente a casi 2.000 en el mismo periodo de 2025.

“Casi todas las muertes y desapariciones en el mar se pueden prevenir”, afirmó Amy Pope, directora general de la OIM, y pidió a las autoridades que refuercen la cooperación internacional para salvar vidas, combatir el tráfico de personas y ofrecer vías alternativas de migración legal. “Detrás de cada cifra hay un ser humano, una familia, una comunidad”.

La ruta del Mediterráneo central hacia Italia registró la caída más pronunciada, al pasar de más de 48.000 llegadas el año pasado a más de 21.000 este año. Sin embargo, 996 personas han muerto en lo que va de año, frente a 844 en el mismo periodo del año pasado.

Desde que asumió el cargo en 2022, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha convertido la reducción de la migración irregular en una prioridad clave, impulsando acuerdos con países del norte de África como Túnez y Libia, y endureciendo las medidas contra los grupos humanitarios que rescatan migrantes en el Mediterráneo.

En Grecia, las llegadas disminuyeron en aproximadamente 5.000, pero las muertes aumentaron un 47%. Esto se debe, en parte, a que cada vez más migrantes intentan llegar a Creta desde el este de Libia, una ruta marítima más larga y peligrosa que cruzar el Egeo desde Turquía.

Las muertes en las rutas migratorias hacia España, que incluyen la vasta y mortífera travesía por el océano Atlántico desde África occidental hasta las Islas Canarias, también se mantuvieron elevadas pese a una caída general de las llegadas. Solo en la crisis fronteriza de Ceuta del 30 y 31 de julio, al menos 97 personas murieron del lado español de la frontera con Marruecos, según la OIM.

Aun así, la agencia advirtió que el número real de fallecidos probablemente es mucho mayor, ya que muchos naufragios y desapariciones no pueden confirmarse y no quedan registrados. Una de las razones de ello es que las autoridades son cada vez menos transparentes sobre lo que ocurre en el mar, según ha constatado la AP. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP