Melton domina 6 entradas y los Tigres despiertan tarde para vencer 4-1 a los Medias Blancas

Kevin McGonigle, de los Tigres de Detroit, lanza a primera base después de un toque de bola de Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 20 de junio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Dillon Dingler conectó dos hits, incluido un jonrón, e impulsó dos carreras, mientras Detroit ganó su segundo juego consecutivo tras perder cuatro de cinco.

Melton (4-0) permitió un jonrón de Sam Antonacci en su segundo lanzamiento del juego, pero concedió apenas cuatro corredores más en base —con tres bases por bolas y un bateador golpeado. Ponchó a cinco y permitió dos carreras o menos por cuarta vez en cinco aperturas esta temporada.

Dos relevistas de los Tigers se encargaron del cierre, con Kenley Jansen lanzando la novena para su noveno salvamento.

Sean Newcomb inició el juego de bullpen de Chicago con tres entradas perfectas, pero Tyler Davis dio base por bolas con las bases llenas y dos outs en la cuarta. Joe Rock salió del bullpen de los White Sox y ponchó al bateador emergente Jahmai Jones en medio de fuertes abucheos de la afición en Comerica Park.

Con un corredor en primera y dos outs en la quinta, Kevin McGonigle conectó el primer hit de Detroit en el juego —el primer imparable de cualquiera de los dos equipos desde el jonrón de apertura de Antonacci.

Dillon Dingler siguió con un sencillo impulsor ante Rock (0-1) para empatar el juego.

Detroit tomó la ventaja en la sexta cuando Spencer Torkelson conectó un doble y anotó con el sencillo de James Outman. Jake Rogers puso el 3-1 más tarde en la entrada con un sencillo impulsor.

Chicago no consiguió su segundo hit hasta que Braden Montgomery conectó un doble ante Tyler Holton con un out en la séptima.

Dingler conectó su 17mo jonrón en la séptima, dándole a Detroit una ventaja de 4-1.

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FUENTE: AP