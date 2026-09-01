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Mellizos anotan 10 carreras ante Tigres en el 6to inning y los vapulean por 15-2

MINNEAPOLIS (AP) — Royce Lewis y Ryan Jeffers conectaron jonrones de tres carreras durante una sexta entrada de 10 anotaciones por los Mellizos de Minnesota, quienes aplastaron el martes 15-2 a unos Tigres de Detroit sumidos en una mala racha.

Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, comienza su trote luego de conseguir un jonrón de tres carreras ante los Tigres de Detroit el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)
Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, comienza su trote luego de conseguir un jonrón de tres carreras ante los Tigres de Detroit el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Kody Clemens pegó jonrón por segundo juego consecutivo mientras que Kalen Culpepper sumó dos hits y tres carreras impulsadas por los Mellizos (67-72), que ganaron su tercer encuentro seguido después de perder siete de ocho. Minnesota está a 3 1/2 juegos de Cleveland en la contienda por el tercer boleto de comodín en la Liga Americana, con otros tres equipos situados entre ambos.

Luke Keaschall impulsó dos carreras con dos hits y Lewis se fue de 4-3 con una base por bolas. Los Mellizos siguieron a una victoria de 11-1 en el primer juego de la serie con una paliza de 13 hits ante unos Tigres (63-75) que han perdido 14 de sus últimos 17 compromisos.

Los Mellizos, que son segundos en la Liga Americana en carreras anotadas detrás de Chicago, líder de la División Central, registraron su segunda entrada de 10 carreras de la campaña y la 12.ª en la historia del club, según Sportradar. Minnesota anotó 10 carreras en la quinta entrada de una victoria por 16-8 en Arizona el 20 de junio.

El abridor de los Tigres, Troy Melton (7-4), permitió el jonrón de tres carreras de Lewis antes de ceder el relevo a Kyle Finnegan, quien cargó con el peso del inning al permitir cinco anotaciones y conseguir apenas un out. Los Mellizos enviaron a 15 bateadores al plato.

Jeffers, que conectó dos jonrones el lunes, terminó la noche de Finnegan con su cuadrangular de tres carreras antes de que Beau Brieske entrara al relevo.

Connor Prielipp (4-7) ponchó a cinco durante cinco entradas en blanco para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas, después del abridor Andrew Morris.

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