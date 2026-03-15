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Mejora función renal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro; sigue en cuidados intensivos

SAO PAULO (AP) — La función renal de Jair Bolsonaro ha mejorado, pero el expresidente brasileño permanecerá en una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía, informó el domingo un hospital de la capital, Brasilia.

El exmandatario de 70 años también ha recibido más antibióticos desde el sábado, según un comunicado de sus médicos.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue trasladado el viernes al Hospital DF Star desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023.

El expresidente fue trasladado en enero desde la sede local de la Policía Federal a una celda más grande. Su familia y sus aliados han pedido repetidamente al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

El dirigente de derecha ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018.

El hospital, que ingresó a Bolsonaro con fiebre alta, sudoración y escalofríos, también ha señalado que sus marcadores inflamatorios están elevados.

Se espera que su hijo Flávio Bolsonaro, senador, se postule para presidente más adelante este año para enfrentar en las urnas al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Ha negado haber cometido irregularidad alguna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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