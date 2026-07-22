Meidroth y Benintendi conectan 2 sencillos impulsores cada uno y Medias Blancas vencen 4-2 a Rangers

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Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, pega un sencillo productor en el juego del miércoles 22 de julio de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/LM Otero) AP

Anthony Kay se las arregló para completar cinco entradas y consiguió su primera victoria en más de un mes.

Braden Montgomery anotó en las tres ocasiones en que se embasó. El cuarto juego de cuatro imparables en la carrera de Meidroth ayudó a que los Medias Blancas rompieran un empate con Cleveland en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Los Guardianes cayeron en la jornada ante Minnesota por 10-6.

El novato de Texas Cam Cauley conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas pero los Rangers retrocedieron a .500. Aun así se mantuvieron en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana por medio juego sobre Seattle, tras la segunda derrota consecutiva de los Marineros, campeones defensores de la división, ante Cincinnati.

Kay (7-4) permitió cinco hits y dos carreras para poner fin a una racha de seis aperturas sin victoria. El zurdo golpeó a un bateador por 19na vez, la mayor cifra en las Grandes Ligas, para embasar a Cauley y llenar las bases sin outs en la cuarta entrada.

El rodado para doble play del venezolano Elias Díaz impulsó a Brandon Nimmo, y Kay conservó la ventaja 3-2 al ponchar al mexicano Alejandro Osuna.

Cuatro relevistas de Chicago completaron cuatro entradas sin permitir hits. Bryan Hudson ponchó a dos en una novena entrada de 1-2-3 para su cuarto salvamento. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP