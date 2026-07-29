Medios alternativos arraigan en la izquierda y dan nueva forma a la política demócrata en EEUU

Ryan Grim graba un segmento para Breaking Points, el programa de noticias diarias de YouTube, el lunes 27 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

“No soportaba todas las mentiras en los canales”, afirmó Berent, y sostuvo que no se prestaba suficiente atención al sufrimiento palestino. “Empecé a recurrir a Instagram para informarme”.

Berent forma parte de los muchos estadounidenses de mentalidad progresista que han renunciado a las instituciones mediáticas tradicionales. Ellos recurren a una mezcla cada vez más amplia de podcasts, cuentas en redes sociales y sitios de noticias digitales independientes que forman parte de un ecosistema cada vez más influyente que ha impulsado la ola de candidatos antisistema y de izquierda de este año, los cuales quizá no habrían recibido tanta atención de otro modo.

Los liberales siguen siendo más propensos que los conservadores a confiar en los medios convencionales, pero la fragmentación refleja cómo los conservadores escépticos de su partido crearon hace años una colección de sitios de noticias insurgentes. El cambio ha hecho destacar a comentaristas individuales con opiniones sobre las noticias, algunos de los cuales han demostrado ser influyentes a la hora de orientar el voto de la gente.

Ryan Grim, cofundador de Drop Site News y veterano de los debates políticos en internet, señaló que varios políticos progresistas han buscado su plataforma para llegar a los votantes. En un cambio respecto de ciclos electorales anteriores, “tienen maneras de lograr cobertura incluso si los medios convencionales básicamente los ignoran”, manifestó.

Uno de esos candidatos es Abdul El-Sayed, que se postula al Senado de Estados Unidos por Michigan y se enfrenta a la representante federal más moderada Haley Stevens en las primarias del 4 de agosto.

“Creo que, en muchos sentidos, donde los medios tradicionales han sido guardianes, estamos viendo cómo esa función de control se desvanece”, afirmó El-Sayed.

Los medios antisistema están en auge últimamente

Estos cambios se han visto este año en lugares como la ciudad de Nueva York, donde una lista de candidatos progresistas al Congreso, respaldados por el alcalde Zohran Mamdani, derrotó a candidatos apoyados por el orden establecido.

Sara Hyler, analista de políticas públicas en East Harlem, originalmente planeaba apoyar al representante en funciones Adriano Espaillat en las primarias demócratas del mes pasado. Pero luego empezó a conocer a la progresista independiente Darializa Avila Chevalier a través de videos de YouTube y podcasts, como los de la empresa liberal de medios MeidasTouch.

“Mis creencias reales están a la izquierda de los demócratas. No quiero a una moderada”, afirmó Hyler, y finalmente votó por Avila Chevalier con la esperanza de que pudiera ayudar a impulsar al Congreso hacia políticas progresistas.

El auge de los medios independientes ha sido parte de una transformación digital que trasciende la política, ya que los estadounidenses permanentemente conectados recurren a noticias provenientes de redes sociales y creadores de contenido. Pero no es solo la popularidad de los teléfonos inteligentes lo que impulsa ese cambio.

“Ahora hay una falta total de confianza en todas y cada una de las instituciones”, afirmó Mike Nellis, consultor demócrata que conduce un podcast, escribe en Substack y publica análisis políticos en redes sociales. “Eso ha llevado a la gente a recurrir a individuos, y ahora eliges qué tipo de persona quieres escuchar”.

Entre los conservadores, la confianza en los medios convencionales y en el ala más moderada del Partido Republicano se debilitó hace años, y el ascenso del movimiento Tea Party allanó el camino para un ecosistema alternativo de medios de derecha, incluidos sitios como Daily Caller, Breitbart y The Blaze. Trump también aprovechó una constelación laxa de podcasts, como “The Joe Rogan Experience”, para su exitosa campaña de regreso.

Reece Peck, profesor de cultura mediática en el College of Staten Island, explicó que la versión de izquierda de eso ocurrió lentamente, comenzando con el impulso de la primera postulación presidencial del senador Bernie Sanders en 2016. En ese momento, cuentas de YouTube y podcasts de izquierda y antisistema como “The Young Turks” y “Chapo Trap House” estaban ganando atención, pero no llegaban a la mayoría de los votantes demócratas.

Ahora, los demócratas se han dado cuenta de que su confianza en las instituciones no impidió el regreso de Trump.

“El terreno se ha vuelto fértil para una política mediática antisistema, algo que simplemente no estaba del todo presente en la base de votantes en esos ciclos anteriores”, indicó Peck. Incluso liberales mayores y moderados, añadió, han empezado a “tirar la toalla y buscar alternativas”.

Cuentas de YouTube como “Secular Talk” y “Breaking Points”, streamers como Hasan Piker y nuevas organizaciones de periodismo digital como More Perfect Union y The Lever son algunas de las que han visto cómo se multiplican sus audiencias.

Grim dijo que Drop Site ha reunido 800.000 suscriptores gratuitos y 60.000 de pago desde su lanzamiento hace dos años, más de lo que había anticipado.

Saul Levin, organizador progresista de Michigan que recientemente inició su propio podcast sobre centros de datos de inteligencia artificial, afirmó que los ataques de Trump al panorama mediático existente son parte de la razón de ese crecimiento.

“Las investigaciones y redadas contra numerosos periodistas, el nombramiento de multimillonarios específicamente alineados para dirigir varias grandes agencias de noticias, es muy preocupante”, advirtió. “Los creadores y los nuevos medios están entrando e intentan llenar vacíos”.

Los medios alternativos son prominentes en las primarias de Michigan

Las primarias de Michigan serán la prueba más reciente del ecosistema mediático en evolución, que El-Sayed, que ha sido podcaster desde hace mucho tiempo, ha intentado aprovechar. Varios medios, creadores y organizadores progresistas han promovido agresivamente su campaña.

El-Sayed dijo que el auge de los medios independientes ha permitido que los votantes comparen noticias en distintos canales y observen sesgos, pero que tampoco rechaza oportunidades en los medios tradicionales.

“Salgo en Fox News, participo en podcasts, hago transmisiones en Twitch, tenemos un canal de YouTube”, afirmó El-Sayed.

Stevens, que recibió el respaldo del senador saliente Gary Peters, de la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y del líder demócrata del Senado Chuck Schumer, tiene un enfoque más tradicional. También cuenta con el apoyo del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, o AIPAC, y sus grupos afiliados, que han gastado cerca de 30 millones de dólares en la contienda.

El equipo de campaña de Stevens declinó hacer comentarios para esta historia.

La cobertura de medios progresistas ha influido en la forma en que se ha desarrollado la contienda. Por ejemplo, Stevens se separó de un consultor de campaña cuando Drop Site reveló que él también había trabajado para la empresa tecnológica Palantir, que es controvertida en los círculos liberales por sus contratos gubernamentales vinculados a la aplicación de leyes migratorias.

Funcionarios demócratas dijeron que el regreso de Trump a la Casa Blanca también ha reavivado el interés en los canales oficiales del partido. La oferta de medios digitales relativamente nueva del Comité Nacional Demócrata, una cuenta de respuesta rápida de videos cortos y mensajes con el nombre de usuario @FactPostNews, ha acumulado más de 2.000 millones de impresiones en Threads, X, Facebook, Instagram y Bluesky solo en 2026.

“Recuerdo haber pensado que existe la posibilidad de que esto fracase y no gane impulso”, señaló Paulina Mangubat, subdirectora de movilización del Comité Nacional Demócrata. “Ha sido realmente exitoso”.

A veces, la mezcla de nuevas voces en la izquierda ha estallado en tensiones públicas.

Recientemente, Grim enfrentó críticas por impulsar al fallido candidato demócrata Graham Platner en Maine, y fue acusado de intentar socavar la credibilidad de la denuncia de agresión sexual que hundió la campaña del candidato. Grim dijo que, aunque reconocía que la gente estaba enojada, su cobertura de la denuncia buscaba aportar contexto adicional.

“Si vamos a litigar acusaciones en el tribunal de la opinión pública, no podemos escoger y elegir qué detalles queremos compartir con el público por miedo a cómo serán recibidos”, argumentó.

Más recientemente, cuando Drop Site entrevistó al representante federal progresista Ro Khanna, de California, uno de sus periodistas presionó al entrevistado sobre si Hamás tenía justificación para atacar a soldados israelíes el 7 de octubre de 2023. Khanna se negó a estar de acuerdo.

Pero Grim dijo que ese es el tipo de preguntas difíciles que los medios independientes deben hacer, y que los votantes estadounidenses quieren que sus representantes en el Congreso respondan.

“La gente quiere verte rindiendo cuentas ante preguntas, y si no están de acuerdo contigo, a veces está bien”, sostuvo. “Creo que los políticos más inteligentes están empezando a reconocerlo”.

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El periodista de The Associated Press Joey Cappelletti en Grand Rapids, Michigan, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP