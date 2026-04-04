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Médicos restauran la vista a 133 personas en un maratón de cirugías en Sudáfrica

TSAKANE, Sudáfrica (AP) — Gladys Khoza extrañaba poder ver a su familia. No porque no pudieran visitarla, sino porque la mujer de 84 años tenía problemas de visión.

Un oftalmólogo realiza una cirugía de cataratas mientras que un asistente le entrega instrumental médico durante un maratón de cirugías en Tsakane, Sudáfrica, el sábado 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Kayleen Morgan)
Un oftalmólogo realiza una cirugía de cataratas mientras que un asistente le entrega instrumental médico durante un maratón de cirugías en Tsakane, Sudáfrica, el sábado 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Kayleen Morgan) AP

Ahora, eso ha cambiado. Khoza es una de las 133 personas cuya vista fue restaurada durante un “maratón” de cirugías gratuitas de cataratas realizado el mes pasado durante dos fines de semana por médicos en dos hospitales de Sudáfrica.

“¡Guau!”, susurró encantada Khoza cuando una enfermera le retiró una venda un día después de su operación y el mundo volvió a quedar a la vista.

“¿Puede verme?”, preguntó la enfermera. “Muy bien”, respondió Khoza, con una gran sonrisa en el rostro.

Los pacientes del servicio público de salud de Sudáfrica pueden permanecer en listas de espera durante años para la sencilla operación de cataratas, que dura entre 15 y 20 minutos. Las autoridades indicaron que algunas de las personas seleccionadas de las listas de espera hospitalarias para las cirugías habían esperado desde 2019 para recuperar la visión.

Las cataratas son una afección común, a menudo relacionada con la edad, en la que el cristalino del ojo se vuelve opaco, y son la principal causa de ceguera curable. En las cirugías se inserta un nuevo cristalino artificial.

Para Khoza, quien contó que no podía ver nada con un ojo debido a una catarata y que desde hace tiempo tenía problemas con el otro, la sencilla cirugía equivale a una gran mejora en su calidad de vida.

“Solo quería poder ver”, manifestó. Ahora, tras casi un año de espera, algunas de sus cosas favoritas —ver a sus seres queridos, leer su Biblia y ver telenovelas a altas horas de la noche— vuelven a ser posibles.

El doctor Tebogo Fakude, uno de los médicos que se ofrecieron como voluntarios para realizar las operaciones en dos hospitales regionales cerca de Johannesburgo, dijo que su madre era ciega y que recuperar la vista es “hermoso”.

“Es hermoso porque alivia la depresión”, comentó Fakude, y añadió que también se reduce la sensación de ser una carga.

A nivel mundial, más de 2.000 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud. Para la mitad de ellas, el problema podría haberse prevenido, o aún esperan tratamiento.

Casi 100 millones de personas están afectadas por cataratas, y la mitad de ellas todavía necesita acceso a cirugía, de acuerdo con la OMS. En África, esa cifra asciende al 75% de las personas sin cirugía, según un estudio publicado en marzo por la revista médica The Lancet.

Los retrasos acumulados en cirugías son un problema importante en Sudáfrica, donde los hospitales administrados por el gobierno atienden a más de tres cuartas partes de la población, compuesta por 62 millones de personas. Los limitados recursos implican que se prioricen los procedimientos de emergencia y las operaciones más graves por encima de las cirugías electivas.

Los maratones quirúrgicos encabezados por el Departamento de Salud se realizaron por primera vez el Día de Mandela en 2023 para conmemorar el legado del primer presidente negro del país, Nelson Mandela. Se han convertido en una alianza público-privada que se lleva a cabo varias veces al año para aumentar el acceso a la atención médica.

El ministerio prometió utilizar los maratones quirúrgicos como un medio para eliminar los retrasos acumulados. Los anteriores abordaron problemas de próstata, paladar hendido y estómago.

Las cataratas se convirtieron en el foco más reciente. En Sudáfrica se diagnostican alrededor de 300.000 casos nuevos cada año, señaló Fakude.

Grupos de salud afirman que Sudáfrica enfrenta un retraso acumulado de más de 240.000 personas que esperan operaciones de cataratas. Más de 35.000 habitantes de Gauteng, la provincia más poblada, donde se realizó el maratón quirúrgico, padecen ceguera relacionada con cataratas.

La OMS afirma que las operaciones de cataratas son “uno de los procedimientos médicos más rentables” y una herramienta poderosa para devolverle a alguien su independencia, dignidad y oportunidades.

Durante el maratón quirúrgico de tres días en el Hospital Regional Pholosong, se llevaba a un nuevo paciente al quirófano aproximadamente cada 30 minutos. En los altavoces sonaba música góspel relajante para mantener alta la moral de los médicos.

Mirando a través de un microscopio, los cirujanos hacían pequeñas incisiones en cada operación, retiraban el cristalino opaco y lo reemplazaban por uno artificial. En un momento dado, dos médicos trabajaban de manera simultánea con pacientes distintos para acelerar el ritmo. Completaron 60 cirugías el último fin de semana del maratón.

Molefe Mokoena, de 72 años, dijo que esperaba recuperar su independencia tras sufrir una catarata durante cuatro años.

“Quiero ver a mis bisnietos”, expresó. “Quiero conducir mi coche, y estoy feliz por esto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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