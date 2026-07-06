Medias Rojas se apoyan en jonrones de Durán y Contreras y relevo sólido para vencer 7-5 a Angelinos

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Masataka Yoshida, derecha, de los Medias Rojas de Boston, batea un sencillo productor durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 5 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

La octava victoria de Boston en 10 juegos completó una barrida de tres partidos sobre los Angelinos, que han perdido seis seguidos y 12 de 19 desde el 14 de junio.

El venezolano Suárez, elegido el sábado para el Juego de Estrellas por la Liga Americana, salió con dos outs en la tercera entrada debido a rigidez en el aductor izquierdo, una lesión que sufrió cuando saltó para atrapar el roletazo de Jo Adell que pasó por encima del montículo.

Después del zurdo vinieron Greg Weissert (1-2), el colombiano Tyron Guerrero y Garrett Whitlock, quienes se combinaron para 4 1/3 entradas sin permitir hits. Justin Slaten permitió una carrera en la octava, y el cubano Aroldis Chapman concedió un jonrón solitario a Zach Neto en la novena antes de conseguir su 18vo salvamento.

Los Angelinoss anotaron dos veces en la primera con un rodado del cubano Jorge Soler y un sencillo impulsor de Adell. Boston empató 2-2 en la segunda con el 13er jonrón de Durán, un batazo de dos carreras hacia el jardín entre derecho y central ante el abridor Ryan Johnson (1-4).

El doble impulsor de Neto le dio a los Angels ventaja de 3-2 en la parte baja, pero los Medias Rojas aprovecharon el 14to error de Neto, líder de las Grandes Ligas, para anotar tres carreras sucias en la tercera.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP