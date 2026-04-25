Medias Rojas anotan 10 carreras en la novena y aplastan 17-1 a Orioles

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El primera base de los Medias Rojas de Boston Willson Contreras celebra la victoria de su equipo con el campocorto Andruw Monasterio ante los Orioles de Baltimore el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Su compatriota Willson Contreras añadió un jonrón de tres carreras y Caleb Durbin uno de dos en ese episodio contra el jardinero de los Orioles Weston Wilson, después de que el batazo de Monasterio ayudara a sacar del juego al relevista Keegan Akin en su debut de la temporada.

Cuando por fin terminó la novena, Boston había anotado más carreras en una sola entrada de las que había conseguido en sus primeros 26 juegos.

La exhibición de poder tardía llegó después de que el abridor de los Orioles Trevor Rogers (2-3) permitiera tres carreras en una entrada y dos tercios al realizar 47 de sus 62 lanzamientos en el segundo inning. Con ello se prolongó una racha de tres aperturas en la que su efectividad se ha disparado de 1,89 a 4,75.

Garrett Crochet (3-3) ponchó a siete en seis entradas en blanco, y los primeros cuatro se embasaron mientras el juego todavía era competitivo.

Contreras terminó con cinco carreras impulsadas y Durbin tuvo tres; Monasterio y Ceddanne Rafaela conectaron tres hits, y Connor Wong pegó un doble de tres carreras en la quinta entrada ante el venezolano Albert Suarez.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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