Medias Blancas activan a Kyle Teel de la lista de lesionados y envían a Edgar Quero a la Triple-A

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 16 de septiembre del 2025, Kyle Teel de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros en la primera entrada del juego ante los Orioles de Baltimore. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Se espera que Teel haga su debut de la temporada en el primer juego de una serie de tres partidos contra Cleveland, el líder de la División Central de la Liga Americana.

Teel, de 24 años, sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho mientras jugaba para Italia en el Clásico Mundial. Luego se lastimó la rodilla derecha mientras jugaba para Charlotte durante una asignación de rehabilitación.

Teel, seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2023, fue adquirido por Chicago en el canje por Garrett Crochet en diciembre de 2024. Bateó para .273 con ocho jonrones y 35 carreras impulsadas en 78 juegos el año pasado, en su primera participación con los Medias Blancas

Teel disputó cuatro juegos con los Knights en su segunda etapa de rehabilitación, yéndose de 16-8 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas.

Los Medias Bpancas están de vuelta en casa tras registrar marca de 1-5 en una gira de seis juegos. Llegaban a la serie a un juego de distancia de los Guardianes.

Quero ha tenido dificultades con el bate en su segunda temporada en las Grandes Ligas, con promedio de apenas .187, dos jonrones y 15 carreras impulsadas en 55 juegos. Fue adquirido en un canje en julio de 2023 con Angelinos de Los Ángeles.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP