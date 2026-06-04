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McMahon conecta sencillo impulsor de la ventaja en el 7mo y Yankees vencen 2-1 a Guardianes

NUEVA YORK (AP) — Ryan McMahon conectó un sencillo de la ventaja en la séptima entrada, Carlos Rodón se combinó con tres relevistas para permitir apenas dos hits y los Yankees de Nueva York vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland el jueves para rescatar el último juego de una serie de tres, en la que la estrella Aaron Judge estuvo ausente.

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Max Schuemann, atrapa un elevado de Brayan Rocchio, de los Guardianes de Cleveland, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el jueves 4 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger)
El campocorto de los Yankees de Nueva York, Max Schuemann, atrapa un elevado de Brayan Rocchio, de los Guardianes de Cleveland, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el jueves 4 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

El mánager de Nueva York, Aaron Boone, comentó antes del partido que el equipo estaba a la espera de una actualización sobre Judge, quien tiene una costilla magullada en el lado derecho que le está causando dolor en el hombro.

Jazz Chisholm Jr. pegó un elevado de sacrificio para empatar el juego en la cuarta y abrió el repunte de la séptima con una base por bolas con un out ante Codi Heuer (0-1).

Rodón permitió una carrera y dos hits en seis entradas, con siete ponches y tres bases por bolas. Chad Fairchild conectó un sencillo impulsor en la cuarta.

Brett Headrick (4-1) lanzó la séptima, y el puertorriqueño Fernando Cruz tiró una octava perfecta. David Bednar consiguió tres rodados para su 13er salvamento en 15 oportunidades.

Slade Cecconi, de Cleveland, permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas.

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