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McLaren inicia investigación falla en los autos de Norris y Piastri el GP de China de F1

McLaren ha iniciado una investigación con el proveedor de motores Mercedes para indagar por qué sus dos autos sufrieron fallas eléctricas terminales que los dejaron fuera del Gran Premio de China el domingo, mientras el campeón de Fórmula 1 Lando Norris manifestó que el equipo debe evitar que se repita.

El británico Lando Norris, piloto de McLaren, observa la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái, China, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)
El británico Lando Norris, piloto de McLaren, observa la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái, China, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

Norris se quedó esperando dentro de su auto en el garaje de McLaren hasta que se agotó el tiempo para incorporarse a la parrilla, y su compañero Oscar Piastri tuvo que ser retirado de la parrilla minutos antes de la largada por lo que McLaren calificó como problemas eléctricos separados en su unidad de potencia suministrada por Mercedes. Piastri debía arrancar quinto y Norris sexto.

Fue la primera vez en la carrera de ocho temporadas de Norris en la F1 que se pierde una carrera, y la segunda ausencia consecutiva de Piastri después de chocar cuando se dirigía a la parrilla en su carrera de casa en Australia.

“Solo tenemos que aprender cuál fue el problema y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Todos en el equipo estamos frustrados: nuestros ingenieros, mecánicos y los compañeros de HPP (Mercedes High Performance Powertrains). Todos queremos correr y sumar puntos”, dijo Norris.

McLaren informó que se pondría en marcha una “investigación conjunta” con la operación de motores HPP de Mercedes.

Hasta ahora, McLaren no ha logrado igualar el ritmo del equipo oficial de Mercedes, cuyos pilotos han ganado las dos carreras de Gran Premio y la única carrera sprint bajo el nuevo reglamento de 2026, que pone más énfasis en la potencia eléctrica. McLaren ya había dicho que le preocupa lo que considera una falta de información sobre cómo sacar el máximo provecho de los sistemas de Mercedes.

En total, cuatro autos no pudieron tomar la salida el domingo, incluidos el Audi de Gabriel Bortoleto y el Williams con motor Mercedes de Alex Albon, que sufrió una falla en el sistema hidráulico.

También hay inquietud en Aston Martin tras un doble abandono para el equipo, afectado por problemas de fiabilidad. La carrera de Lance Stroll terminó temprano por una falla de batería, un problema recurrente en su unidad de potencia Honda. Aston Martin indicó que “la incomodidad por las vibraciones” obligó a Fernando Alonso a detenerse.

El director del equipo Aston Martin, Adrian Newey, dijo este mes que su auto se sacudía tanto que, sin mejoras importantes, corría el riesgo de causar “daño permanente en los nervios” de las manos de los pilotos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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