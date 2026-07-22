McInnes, técnico de Rangers, suspendido 4 partidos por llamar 'repugnante' penal a favor de Celtic

ARCHIVO - Derek McInnes, entonces técnico de Aberdeen, mira desde el banquillo un encuentro clasificatorio para la Liga Europa ante Sporting en Lisboa, el 24 de septiembre de 2020 (AP Foto/Armando Franca, archivo) AP

McInnes, entonces entrenador de Hearts, calificó la decisión del penalti en el tiempo añadido como algo “en realidad bastante repugnante” después de que Celtic superó a Motherwell por 3-2 en el penúltimo partido para encaminarse hacia su 56º título de liga escocesa, un récord.

La Asociación Escocesa anunció el miércoles la sanción de cuatro partidos sin poder estar en la zona técnica. Uno de los encuentros de suspensión no se aplicará sino hasta el final de la temporada 2026-27.

“El club no cree que la opinión de Derek sobre una decisión determinante en un partido equivaliera a un ataque a la competencia o la integridad de los árbitros”, señaló el club de Glasgow en un comunicado. “Sus comentarios iban dirigidos a la decisión, en lugar de representar una crítica más amplia a los árbitros. Considerados de manera justa y en su contexto, los comentarios de Derek no alegaban parcialidad, incompetencia ni deshonestidad.

“Aunque los comentarios fueron anteriores al nombramiento de Derek, el club considera que el asunto en cuestión es importante y debe impugnarse”, añadió Rangers.

Ya avanzado el tiempo añadido en la penúltima jornada, Celtic empataba 2-2 en el campo de Motherwell. Se señaló un penalti tras una revisión en video por lo que los árbitros finalmente consideraron una mano de un jugador de Motherwell.

El delantero de Celtic Kelechi Iheanacho marcó desde los once metros a los 99 minutos.

La victoria preparó un partido decisivo por el título en Celtic Park en la última jornada de la campaña. Hearts necesitaba al menos un empate para conquistar su primer título de liga escocesa desde 1960, pero Celtic anotó un gol agónico para tomar la ventaja y ganó 3-1.

Rangers, que contrató a McInnes en junio, juega contra Dundee United el 31 de julio para abrir la nueva temporada de liga.

McInnes, exmediocampista de Rangers, dirigió anteriormente a Kilmarnock y Aberdeen.

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FUENTE: AP