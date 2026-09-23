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McDonald's planea modernización de $8.500 millones para 2036

McDonald’s gastará 8.500 millones de dólares durante la próxima década para modernizar sus restaurantes en todo el mundo.

Un McDonalds en Beijing el 20 de agosto del 2025. (AP foto/Andy Wong)
Un McDonald's en Beijing el 20 de agosto del 2025. (AP foto/Andy Wong) AP

La cadena de hamburguesas de Chicago anunció además que introducirá sándwiches y wraps de pollo a la parrilla y experimentar con productos como bocados de huevo y bowls para satisfacer las necesidades de los clientes que buscan opciones más saludables.

Sky Anderson, presidente de McDonald’s en Estados Unidos, señaló que aproximadamente 30 millones de estadounidenses están usando ahora medicamentos GLP-1 para bajar de peso, y que, como resultado, buscan comidas más pequeñas y con más proteína. Pero la investigación de la empresa indica que 60 millones de estadounidenses están buscando activamente más proteína en su dieta.

“Esta es una oportunidad. Tenemos que seguir dándoles más razones para que McDonald’s sea su primera opción”, expresó Anderson en el día del inversionista de McDonald’s.

McDonald’s explicó que las modernizaciones de los restaurantes incluyen casilleros para gestionar con mayor facilidad los pedidos de entrega, áreas más visibles de preparación de café para mejorar la percepción de calidad, zonas de juegos más grandes y diseños de cocina mejorados. La empresa añadió que las básculas para ayudar a garantizar la precisión de los pedidos —que ya se usan en 10.000 restaurantes en todo el mundo— estarán en 20.000 restaurantes para 2028.

La compañía también está acelerando el despliegue de su sistema ArchIQ, desarrollado con Google, que mejora la precisión de los pedidos con inteligencia artificial y automatiza tareas como la gestión de inventario y la programación de turnos.

Los franquiciados de McDonald’s suelen gastar hasta 450.000 dólares por década en remodelaciones obligatorias de las tiendas. Con el nuevo plan de la empresa, tendrán que gastar 800.000 dólares adicionales, pero McDonald’s indicó que pagará una parte de ese costo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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