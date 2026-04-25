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McClanahan gana en Tropicana Field por 1ra vez en casi 3 años y Rays blanquean 6-0 a Mellizos

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Shane McClanahan lanzó cinco entradas sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en el Tropicana Field en casi tres años, mientras los Rays de Tampa Bay blanquearon el sábado 6-0 a los Mellizos de Minnesota.

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, lanza a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 25 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, lanza a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 25 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El zurdo, de regreso tras dos cirugías que lo dejaron fuera de las temporadas 2024 y 2025, permitió tres hits y ponchó a siete.

Fue la primera blanqueada de la temporada para los Rays, con Kevin Kelly, Hunter Bigge y Trevor Martin encargándose del cierre por McClanahan (2-2).

Jake Fraley aportó el respaldo temprano, al conectar un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su segundo de la temporada. Los Rays sumaron cuatro carreras más en la parte final del juego, rematadas por un doble impulsor de Ben Williamson en la octava.

Williamson terminó con un sencillo, un doble y un triple.

Bailey Ober (2-1) estuvo sólido por Minnesota, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas, pero no fue suficiente ante una ofensiva dominante de los Rays, que ha ganado seis juegos consecutivos cuando conecta más jonrones que su rival.

La victoria fue la tercera seguida para los Rays, que tienen marca de 3-1 contra Minnesota en la serie de la temporada. Los Twins han perdido cuatro seguidos y ocho de sus últimos nueve.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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