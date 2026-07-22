americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Max Muncy conecta jonrón de la ventaja y Dodgers vencen a Filis por 9-5

FILADELFIA (AP) — Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo arriba en la sexta entrada, Tommy Edman amplió la ventaja mediante un triple con las bases llenas en la octava, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el miércoles 9-5 a los Filis de Filadelfia.

Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras ante los Filis de Filadelfia, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Chris Szagola)
Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras ante los Filis de Filadelfia, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

El jonrón de Muncy ante Aaron Nola (3-8) fue su número 229 con los Dodgers, con lo cual se colocó en el quinto puesto en la historia de la franquicia. Tiene otros cinco vuelacercas, todos con los Atléticos.

Alec Bohm pegó un jonrón de dos anotaciones en la primera entrada ante Eric Lauer (5-5), quien terminó permitiendo tres carreras en 5 1/3 entradas. Lauer cerró su actuación ponchando a Bryce Harper por tercera vez.

Edman bateó tres hits. Freddie Freeman aportó dos dobles y un sencillo a la causa de los Dodgers, y el receptor Dalton Rushing, noveno en el orden al bate, conectó un jonrón en la tercera entrada y pegó un doble de dos carreras en la quinta.

El jardinero dominicano Bryan de la Cruz, que disputó su primer juego de Grandes Ligas de la temporada después de que los Filis lo ascendieron desde la sucursal de la Triple-A en Lehigh Valley, abrió la quinta entrada con un jonrón para empatar el juego 3-3.

Shohei Ohtani se fue de 3-0 con una base por bolas intencional como bateador designado. El astro japonés de los Dodgers, que no está lanzando debido a una molestia en la rodilla izquierda, realizó una sesión de bullpen antes del encuentro.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter