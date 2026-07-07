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Max Kepler pega su primer jonrón tras la suspensión y Arizona blanquea 8-0 a San Diego

SAN DIEGO (AP) — Max Kepler conectó un jonrón para encabezar la noche del lunes la victoria de los Diamondbacks de Arizona por 8-0 sobre los Padres de San Diego, su primer cuadrangular desde que regresó de una suspensión de 80 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento.

Max Kepler, centro, de los Diamondbacks felicita a Gabriel Moreno después de que su equipo derrotara a los Padres de San Diego en juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Derrick Tuskan)
Max Kepler, centro, de los Diamondbacks felicita a Gabriel Moreno después de que su equipo derrotara a los Padres de San Diego en juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Kepler conectó una recta de cuatro costuras a 94 mph del abridor de los Padres, Walker Buehler, para darle a los Diamondbacks una ventaja de 6-0 en la tercera entrada. Kepler también impulsó una carrera con un sencillo en la primera entrada, para una noche de cuatro carreras producidas.

“Creo que era justo lo que necesitábamos: un solo swing del bate. Estoy listo para salir, para hacer swing, para darle”, dijo Kepler sobre su jonrón.

Kepler fue suspendido en enero por un resultado positivo por epitrenbolona, un metabolito de la trenbolona que está presente en algunos productos que se venden en tiendas de culturismo.

Los Diamondbacks lo activaron el 25 de junio.

“El jonrón de tres carreras de Kepler fue claramente el gran golpe de este juego. Cuando salió del bate, fue muy evidente para todos que sería un jonrón. Fue bueno verlo despegar y conectar su primer jonrón (con Arizona)”, afirmó Torey Lovullo, mánager de Arizona.

Lovullo atribuye la práctica de bateo temprana de Kepler como un factor clave en su gran noche.

“Hoy tuvo una práctica de bateo temprana increíble, así que sentimos que esto se venía. Se trata de que recupere las piernas, se fortalezca y repita los swings”, comentó Lovullo sobre el progreso de Kepler.

Fue el jonrón número 180 de su carrera, pero dijo que, aunque fue el primero después de la suspensión, no fue más especial que cualquiera de sus jonrones anteriores.

“San Diego es un poco extraño, especialmente de noche, la pelota realmente no vuela. Pero lo supe (que era jonrón) desde que salió del bate”, señaló Kepler.

Le preguntaron a Kepler cómo se sintió al recorrer las bases y encontrarse con sus compañeros en el dugout después del jonrón.

“Solo estaba un poco emocionado de haber conectado un jonrón hoy. Todo estaba un poco borroso. Intentaré bajar un poco las revoluciones la próxima vez”, respondió.

Dijo que se siente bien en el plato y quiere seguir siendo agresivo.

“Dada mi situación, al incorporarme a mitad de temporada, tengo paciencia conmigo mismo. Estoy agradecido cada vez que puedo pisar el terreno. Estoy agradecido de poder jugar este deporte”, manifestó.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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FUENTE: AP

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