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Max Fried saldrá de la lista de lesionados y lanzará por Yankees el sábado ante Red Sox

NUEVA YORK (AP) — Max Fried saldrá de la lista de lesionados para lanzar con los Yankees de Nueva York en la doble cartelera del sábado contra los Medias Rojas de Boston.

Max Fried, abridos de los Yankees de Nueva York, lanza durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el jueves 13 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Max Fried, abridos de los Yankees de Nueva York, lanza durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el jueves 13 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El equipo aún no ha decidido qué juego abrirá Fried, manifestó el mánager de los Yankees, Aaron Boone, la tarde del viernes. El también zurdo Carlos Rodón está programado para tomar la pelota en el otro encuentro.

Los Yankees colocaron a Fried en la lista de lesionados de 15 días por segunda vez esta temporada el 17 de agosto, con efecto retroactivo al 14 de agosto, debido a una contusión ósea en el codo izquierdo. Estuvo fuera por el mismo problema desde el 14 de mayo hasta el 22 de julio.

El tres veces All-Star tiene marca de 4-4 con efectividad de 2,81 en 15 aperturas esta temporada, su segunda con los Yankees tras firmar un contrato de ocho años y 218 millones de dólares.

Nueva York estaba listo para iniciar una serie crucial de cuatro juegos la noche del viernes contra los Medias Rojas, que estaban dos juegos detrás de los Yankees en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana y la ventaja de local durante una posible serie de playoffs al mejor de tres entre los rivales de larga data.

Mientras siguen esperando el regreso del toletero estelar Aaron Judge de una fractura de costilla, los Yankees están a cuatro juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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