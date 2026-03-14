americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Max Dowman del Arsenal se convierte en el goleador más joven de la Liga Premier con 16 años

Max Dowman, un extremo del Arsenal de 16 años, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga Premier con un notable tanto en el tiempo añadido en la victoria de su equipo el sábado por 2-0 sobre el Everton.

Max Dowman, del Arsenal, en acción para anotar durante el juego de fútbol de la Liga Premier entre el Arsenal y el Everton en Londres, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Max Dowman, del Arsenal, en acción para anotar durante el juego de fútbol de la Liga Premier entre el Arsenal y el Everton en Londres, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

Dowman recogió el balón a mitad de camino en su propio campo, regateó a dos jugadores del Everton y se escapó sin oposición desde la línea de medio campo para empujarla a una portería vacía, con el guardameta del Everton Jordan Pickford varado en campo rival tras haber subido a rematar un córner.

Prodigio del fútbol inglés, Dowman —con 16 años y 73 días— disputaba apenas su tercer partido de la Liga Premier, después de dos apariciones previas como suplente al inicio de la temporada.

Batió el récord del exjugador del Everton James Vaughan, que tenía 16 años y 270 días cuando marcó contra el Crystal Palace en 2005.

En noviembre, Dowman se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones con 15 años y 308 días, cuando ingresó como suplente en la segunda parte contra el Slavia Praga.

Dowman todavía está en la escuela. Tenía 14 años cuando el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, le pidió que entrenara con el primer equipo en diciembre del año pasado, y brilló en la gira de pretemporada del club por Asia en partidos contra el AC Milan y el Newcastle.

Para cumplir con la normativa de la Liga Premier para jugadores menores de 18 años, Dowman tiene que cambiarse al uniforme del Arsenal para los entrenamientos y los partidos en un vestuario separado del de sus compañeros del primer equipo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter