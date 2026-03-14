Max Dowman del Arsenal se convierte en el goleador más joven de la Liga Premier con 16 años

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Max Dowman, del Arsenal, en acción para anotar durante el juego de fútbol de la Liga Premier entre el Arsenal y el Everton en Londres, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

Dowman recogió el balón a mitad de camino en su propio campo, regateó a dos jugadores del Everton y se escapó sin oposición desde la línea de medio campo para empujarla a una portería vacía, con el guardameta del Everton Jordan Pickford varado en campo rival tras haber subido a rematar un córner.

Prodigio del fútbol inglés, Dowman —con 16 años y 73 días— disputaba apenas su tercer partido de la Liga Premier, después de dos apariciones previas como suplente al inicio de la temporada.

Batió el récord del exjugador del Everton James Vaughan, que tenía 16 años y 270 días cuando marcó contra el Crystal Palace en 2005.

En noviembre, Dowman se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones con 15 años y 308 días, cuando ingresó como suplente en la segunda parte contra el Slavia Praga.

Dowman todavía está en la escuela. Tenía 14 años cuando el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, le pidió que entrenara con el primer equipo en diciembre del año pasado, y brilló en la gira de pretemporada del club por Asia en partidos contra el AC Milan y el Newcastle.

Para cumplir con la normativa de la Liga Premier para jugadores menores de 18 años, Dowman tiene que cambiarse al uniforme del Arsenal para los entrenamientos y los partidos en un vestuario separado del de sus compañeros del primer equipo.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP