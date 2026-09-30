Matan a político congoleño por defender lucha contra ébola; la desconfianza complica respuesta

Marie-Célestin Karondwa, un funcionario local de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), el partido gobernante de la República Democrática del Congo, fue atacado el domingo en su casa en Butembo, un foco de ébola en la provincia oriental de Kivu del Norte, tras defender los esfuerzos de respuesta del gobierno durante un programa de radio, informó el partido.

“Lo golpearon y luego prendieron fuego a la casa”, dijo a The Associated Press Sagesse Kavira, nieta de Karondwa, el miércoles en su funeral. Más tarde murió por sus heridas en un hospital local.

El asesinato se produce tras una serie de ataques contra trabajadores de salud y otros miembros de equipos de respuesta, mientras la nación centroafricana combate su 17mo y más mortífero brote de ébola, que hasta ahora ha registrado más de 8.000 casos, entre ellos, casi 4.000 fallecimientos.

Las autoridades pusieron en marcha este mes un enfoque centrado en las aldeas para combatir el brote de ébola. Pero esos esfuerzos siguen enfrentando resistencia de algunos residentes que desestiman la enfermedad como un engaño, en medio de una desconfianza generalizada hacia el gobierno del país por diversas razones, que van desde cómo ha gestionado brotes anteriores de ébola hasta la corrupción crónica.

Los equipos de respuesta señalan que el escepticismo sobre la enfermedad ha complicado los esfuerzos para trabajar con los residentes, incluso en comunidades remotas y en focos emergentes que ya enfrentan escasez de suministros médicos y de personal sanitario.

La desconfianza es particularmente difícil de superar en los territorios del este de Congo controlados por rebeldes, donde décadas de conflicto con insurgentes, así como abusos de derechos humanos, han hecho que muchos residentes desconfíen de los forasteros y de las autoridades estatales.

El político local asesinado en Butembo había utilizado el programa de radio para pedir al público que obedeciera las medidas de respuesta, en particular el distanciamiento social y el lavado de manos, declaró a la AP Jean-Baptiste Katsongo Lwatswa, primer vicepresidente federal de la UDPS en Butembo.

“Se cree que eso provocó la ira de ciertos jóvenes”, manifestó.

Enoch Muhindo Balimatangi, residente de Butembo, dijo que entre los habitantes hay miedo y sentimientos encontrados sobre el ébola. “Algunos dicen que la enfermedad existe, mientras que otros se niegan a aceptar que exista. ¡Eso da miedo!”, expresó.

Un desafío clave para frenar este brote en particular es la ausencia de vacunas o tratamientos aprobados para el raro virus Bundibugyo, que provoca esta variedad de la enfermedad. Actualmente se realizan ensayos clínicos para ello en la provincia de Ituri, donde está el epicentro.

En su más reciente informe de situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la enfermedad sigue siendo grave y que existen “desafíos persistentes en la detección oportuna de casos y en el acceso a una atención temprana y adecuada para los pacientes”.

La OMS también ha dicho que el brote continúa superando los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo, y que va camino de superar el más mortífero del que se tiene registro, el brote regional de África Occidental ocurrido entre 2014 y 2016, en el que murieron 11.000 personas.

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Brennan informó desde Dakar, Senegal. Justin Kabumba en Goma, Congo, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP