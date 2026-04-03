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Marsh enciende una primera entrada de siete carreras y los Filis aplastan 10-1 a Colorado

DENVER (AP) — Brandon Marsh conectó un jonrón de tres carreras como parte de una primera entrada de siete anotaciones, Aaron Nola lanzó con eficiencia hasta la séptima y los Filis de Filadelfia arruinaron el juego inaugural en casa de Colorado al vencer 10-1 a los Rockies el viernes.

Brandon Marsh, de los Filis de Filadelfia, sigue el vuelo de un cuadrangular de tres carreras frente al abridor de los Rockies de Colorado, Michael Lorenzen, en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 3 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Brandon Marsh, de los Filis de Filadelfia, sigue el vuelo de un cuadrangular de tres carreras frente al abridor de los Rockies de Colorado, Michael Lorenzen, en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 3 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Filis marcaron el tono temprano al enviar a 11 bateadores al plato contra Michael Lorenzen (0-1) para abrir el juego. Terminaron con 13 imparables, incluidos tres jonrones —todos de bateadores zurdos— con el viento soplando desde el jardín izquierdo. Marsh conectó un sinker que recorrió una distancia proyectada de 454 pies hasta el segundo nivel en el jardín entre derecho y central. En la segunda, Bryce Harper disparó un cuadrangular solitario. Kyle Schwarber añadió un batazo de 460 pies al jardín derecho en la quinta.

Nola (1-0) repartió cinco hits y permitió una carrera en seis entradas y un tercio. Ponchó a nueve —el bullpen sumó seis más— mientras Filadelfia consiguió su octava victoria consecutiva sobre Colorado.

Fue la victoria número 350 para el mánager de los Filis, Rob Thomson, lo que lo convierte en el más rápido en alcanzar esa cifra en la historia del club (604 juegos).

Asistieron 48.366 aficionados en una tarde soleada pero fresca. Los Rockies, un equipo que viene de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, cayeron a 18-16 en juegos inaugurales en casa, incluidos 17-15 en Coors Field.

Fue una salida complicada para Lorenzen, quien permitió nueve carreras y 12 hits en tres entradas. Mickey Moniak conectó uno de los cinco hits de Colorado en su primer juego de la temporada. Moniak comenzó la campaña en la lista de lesionados debido a un esguince en el dedo anular derecho.

Los Rockies venían de ganar una serie de tres juegos en Toronto. La temporada pasada no consiguieron su primera serie ganada sino hasta principios de junio, contra Miami.

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