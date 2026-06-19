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Marruecos vence 1-0 a Escocia en el Mundial con gol de Ismael Saibari a los 2 minutos

FOXBORO, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Ismael Saibari mandó el balón al fondo de las redes cuando apenas habían transcurrido 72 minutos y Marruecos venció el viernes 1-0 a Escocia en el Mundial para mantener vivas sus posibilidades de avanzar por segundo torneo consecutivo a la fase de eliminación directa.

El marroquí Ismael Saibari (11) es felicitado por sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo ante Escocia en partido por el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (AP Foto/Mark Stockwell)
El marroquí Ismael Saibari (11) es felicitado por sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo ante Escocia en partido por el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Saibari le ganó la espalda a dos defensores escoceses y Brahim Díaz le envió un preciso servicio. Saibari controló el balón y sacó un potente disparo al ángulo superior izquierdo, muy lejos del alcance del guardameta Angus Gunn.

Saibari también marcó el gol de Marruecos contra Brasil.

Marruecos estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 52 minutos, cuando Gunn apenas alcanzó a desviar un cabezazo de Bilal El Khannouss luego de un tiro de esquina de Achraf Hakimi.

Escocia tuvo una oportunidad en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Andy Robertson envió un centro hacia John McGinn, quien no logró empujar el balón cerca del segundo palo.

Mientras Escocia buscaba desesperadamente el empate en los minutos finales, Marruecos tuvo un par de buenas ocasiones para ampliar la ventaja, pero los remates salieron desviados en ambas oportunidades.

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