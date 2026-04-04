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Marineros vencen 3-1 a Angelinos; Young rompe el empate sin carreras en la 10ª

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Cole Young rompió el empate sin carreras mediante un triple impulsor al abrir la décima entrada, y Bryan Woo se combinó con el bullpen de los Marineros de Seattle para lanzar pelota de un solo hit durante 10 innings el viernes, en la victoria por 3-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Settle, festeja la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
El dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Settle, festeja la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Josh Naylor añadió un sencillo de dos carreras por los Marineros, que lograron apenas cuatro hits en los primeros nueve innings antes de conseguir tres en el décimo frente al nuevo relevista de los Angelinos Brent Suter (0-1).

Después de nueve innings en los que se conectaron cinco hits de manera combinada —todos sencillos— en el juego inaugural en casa de los Angelinos, Young conectó un sinker de Suter y estrelló la pelota contra la pared en la esquina del jardín derecho en el segundo lanzamiento del décimo. Anotó el corredor automático Luke Raley.

El mexicano Andrés Muñoz (1-1) lanzó el noveno episodio en la primera aparición del cerrador de Seattle en seis días. Gabe Speier consiguió el segundo salvamento de su carrera pese a permitir que Mike Trout anotara con un elevado de sacrificio del cubano Jorge Soler.

Los Marineros retiraron a los últimos 21 bateadores de los Angelinos.

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FUENTE: AP

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