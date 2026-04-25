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Marineros superan 11-9 a Cardenales gracias a ocho jonrones

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — El dominicano Julio Rodríguez, Will Wilson y Cole Young conectaron un jonrón cada uno, y el venezolano Leo Rivas pegó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para ayudar a los Marineros de Seattle a vencer el sábado 11-9 a los Cardenales de San Luis.

Rivas conectó una línea con las bases llenas ante Riley O’Brien (3-1), quien no había permitido una carrera limpia en 13 apariciones previas esta temporada.

Matt Brash (2-0) lanzó una octava entrada sin carreras, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó una novena sin carreras para conseguir su quinto salvamento.

Nathan Church conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, JJ Wetherholt y el panameño Iván Herrera pegaron jonrones consecutivos para abrir la parte baja de la primera entrada, y el venezolano Pedro Pagés también se voló la barda por San Luis.

Mitch Garver y Young conectaron sencillos consecutivos ante JoJo Romero para abrir la octava entrada, y Connor Joe disparó un sencillo de emergente de dos carreras frente a O’Brien para empatar el juego 9-9.

Bryan Woo permitió siete carreras —la mayor cifra de su carrera, igualada— con nueve hits, incluidos cuatro jonrones, en tres entradas por Seattle.

Matthew Liberatore permitió cinco carreras, todas mediante jonrones, en 3 1/3 entradas por San Luis.

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Fútbol AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

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