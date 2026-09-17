Marcelo Gallardo es presentado oficialmente como nuevo técnico de Ecuador. "Un desafío de vida"

Marcelo Gallardo (izquierda) y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas (derecha), sostienen una camiseta durante la presentación de Gallardo como nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ecuador en Quito, Ecuador, el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa) AP

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le entregó durante la presentación ante la prensa la camiseta de la Tri con su nombre y con el número 2030, el año en que se disputará el Mundial.

El técnico argentino dijo que asume el liderazgo de una selección que tiene “una gran calidad de futbolistas” y a la que intentará “ir potenciándola, tratar de sostener lo bueno que viene haciendo y mejorar algunas cuestiones”.

“Para mí no es un desafío simplemente deportivo, sino también es un desafío de vida... identificar a un país para que se sienta representado por su selección”, resaltó.

El “Muñeco” Gallardo señaló que ha visto al futbolista ecuatoriano y sus virtudes, pero que espera durante el proceso ir conociéndolos más, y que "entiendan que el entrenador y el cuerpo técnico viene para ayudarlos a ir creciendo”.

Aunque la selección ecuatoriana es solvente en casi todas sus líneas, el verdadero desafío del timonel argentino está en buscar la eficacia en la delantera, su verdadero talón de Aquiles.

“Las características de los futbolistas indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba. Hay que convencerse que no solo el talento te lleva a eso, sino el convencimiento que hay que tener para llegar a esos lugares”, acotó Gallardo. “Ecuador con su calidad de materia prima tiene esos niveles como para lograrlo”.

El titular de la FEF, Francisco Egas, destacó que Gallardo llega con una trayectoria marcada por el “liderazgo, pero sobre todo por una identidad competitiva muy clara”, que es lo que Ecuador busca para su selección, una “exigencia permanente, mentalidad ganadora y capacidad para competir bajo presión”.

“Estamos convencidos que es una apuesta necesaria”, manifestó.

La primera prueba de Gallardo será el 24 de septiembre cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur como parte de una gira de amistosos por Asia, que incluye también partidos contra Japón. Luego vendrá el desafío de la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas al próximo Mundial.

La Federación había anunciado el domingo la contratación del entrenador argentino tras varios días de espera.

Gallardo arribó el jueves por la mañana al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en medio del revuelo de pasajeros, periodistas y aficionados que le pidieron fotografiarse junto a ellos. Luego recorrió la Casa de la Selección en el norte de la capital, desde donde dio su primera rueda de prensa.

El nuevo director técnico de Ecuador trae consigo el prestigio de haber conquistado 14 títulos al mando del club argentino River Plate en sus dos ciclos como entrenador, además de su paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita y por el Nacional de Uruguay con el que se consagró campeón en 2011.

Gallardo reemplaza al también argentino Sebastián Beccacece quien dejó la dirección técnica de Ecuador tras la eliminación de La Tricolor ante México en la ronda de los dieciseisavos de la pasada Copa del Mundo.

FUENTE: AP