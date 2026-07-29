Mancini se disculpa tras volver como técnico de Italia, 3 años después de irse a Arabia Saudí

Compartir en:









El nuevo técnico de la selección de Italia Roberto Mancini (derecha) y el nuevo director deportivo Claudio Ranieri posan durante una rueda de prensa, el miércoles 29 de julio de 2026, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

“Lo siento mucho”, manifestó Mancini. “Fue como perder a la mujer de tu vida. Y eso significa que hiciste algo que no debería haberse hecho. Así que lo siento, lo siento mucho también por todo lo que ha pasado durante estos últimos tres años. … Voy a intentar devolver a la selección al lugar que le corresponde”.

Italia fracasó por tercera vez consecutiva en su intento de clasificarse para el Mundial, lo que provocó las renuncias del presidente de la federación, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso en abril, poco después de una derrota en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

Mancini, de 61 años, condujo a la Azzurri al título del Campeonato Europeo en 2021, pero renunció de manera sorpresiva como seleccionador de Italia en agosto de 2023 y asumió el mando de la selección de Arabia Saudí dos semanas después.

“Fue completamente culpa mía”, reconoció Mancini, al referirse a una falta de comunicación con Gravina.

El primer partido de Mancini de regreso al frente del equipo será contra Bélgica en la Liga de Naciones el 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma. Le preguntaron qué tipo de recibimiento podrían darle los aficionados.

“Soy consciente de que algunas personas estarán en mi contra”, expresó Mancini. “Espero que el equipo juegue lo suficientemente bien como para que quizá la gente me perdone”.

Mancini fue la cuarta opción, después de que Carlo Ancelotti y Pep Guardiola rechazaran el puesto y de que Andrea Pirlo fuera descartado como candidato en medio de preocupaciones políticas por un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas rusa. ___ Deoortes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP