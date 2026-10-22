Manager Stephen Vogt dice que seguirá con Guardianes y niega rumores de mudanza a Seattle

Stephen Vogt, manager de los Guardianes de Cleveland, atrapa una pelota en una práctica de bateo el sábado 17 de octubre de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Vogt ha guiado a los Guardianes a un título divisional en cada una de sus tres temporadas. En dos ocasiones ha sido nombrado Mánager del Año de la Liga Americana.

Dado que el puesto de mánager de los Marineros de Seattle está vacante, habían circulado rumores sobre la posibilidad de que Vogt se marchara para estar más cerca del hogar de su familia en Olympia, Washington.

Pero Vogt, de 41 años, negó que los Marineros se haya puesto en contacto con él. El equipo despidió a Dan Wilson el mes pasado tras una decepcionante temporada con una foja de 76-86.

Vogt pasó una temporada como coach del bullpen de Seattle en 2023 antes de ser contratado por Cleveland, y esa relación ayudó a alimentar teorías sobre una salida.

“Estaré en Cleveland”, afirmó Vogt tres días después de que los Guardianes fueron eliminados en la Serie de Campeonato de la Liga Americana por Tampa Bay. “No he recibido ninguna llamada. Todo fue cosa de la prensa”.

Aunque Vogt insiste en que se queda, sigue siendo posible que los Marineros llamen a los Guardianes con una oferta de canje. Aunque son raros, los canjes que involucran a mánagers en las Grandes Ligas de Béisbol no son inéditos; el más reciente fue el de John Farrell, que pasó de Boston a Toronto en 2012.

Se preguntó al presidente de operaciones deportivas de los Guardianes, Chris Antonetti, sobre una posible propuesta de los Marineros.

“Espero plenamente que Voter vaya a dirigir aquí durante muchísimo tiempo”, manifestó Antonetti, usando el apodo de Vogt. “No tenemos ningún interés en que Voter dirija en ningún otro lugar”.

Vogt firmó una extensión de contrato multianual con Cleveland tras la temporada 2024. Ese acuerdo nunca se hizo público y el hermetismo del club sobre los términos del contrato pudo haber influido en los rumores sobre un cambio.

Vogt ha hablado abiertamente sobre lo difícil que es estar lejos de sus seres queridos durante un periodo prolongado. Su esposa Alyssa y sus tres hijos se unen a él en verano, pero los meses separados le resultan duros.

“No es sólo desde que estoy aquí. Esto ha sido toda mi carrera en el béisbol”, comentó Vogt, quien jugó con seis equipos entre 2012 y 2022. “Es muy difícil vivir al otro lado del país, especialmente con la edad de mis hijos. Mi hija está en la secundaria, mis hijos varones están empezando a crecer, sus actividades aumentan, así que es más complicado para ellos venir hasta aquí de improviso.

“Pero mi esposa es increíble y me recuerda todos los días que estoy donde se supone que debo estar y que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Y bromea: ‘Ni siquiera te necesitamos’. No es broma. Es la peor parte de mi trabajo”.

En cuanto al trabajo que hizo esta temporada con Cleveland, Vogt merece elogios.

Los Guardianes, uno de los equipos más jóvenes de la liga, se recompusieron tras una primera mitad aletargada. Impulsados por varias adquisiciones en la fecha límite de canjes, alcanzaron a Chicago y ganaron la división. Luego remontaron un 2-0 para sorprender a los Medias Blancas de Chicago en la Serie Divisional.

La magia de Cleveland desapareció ante los Rays, lo que extendió a 76 años la sequía de Serie Mundial más larga vigente en el béisbol.

Aun así, Vogt creyó que los Guardians del 26 saldrían adelante.

“Había una convicción de que simplemente lo íbamos a lograr”, expresó. “Nunca estuvimos fuera. No fue como en el 25, cuando hicimos esa remontada histórica y necesitábamos mucha ayuda. Controlamos nuestro destino, salimos y lo tomamos”.

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FUENTE: AP