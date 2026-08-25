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Man United completa el fichaje del mediocampista Carlos Baleba del Brighton

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United confirmó el martes el fichaje del mediocampista de 22 años Carlos Baleba, procedente de Brighton, por una cifra reportada de 70 millones de libras (95 millones de dólares).

ARCHIVO- El jugador del Brighton, Carlos Baleba, dirige el juego durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Brighton and Hove Albion y el Fulham en el Amex Stadium en Brighton, Inglaterra, el 8 de marzo de 2025. (Foto AP/Dave Shopland, Archivo)
ARCHIVO- El jugador del Brighton, Carlos Baleba, dirige el juego durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Brighton and Hove Albion y el Fulham en el Amex Stadium en Brighton, Inglaterra, el 8 de marzo de 2025. (Foto AP/Dave Shopland, Archivo) AP

El United de Michael Carrick ha afrontado una reconstrucción del mediocampo este verano tras la salida de Casemiro y antes de que Manuel Ugarte sufriera una grave lesión de rodilla.

El club fichó el mes pasado a Youri Tielemans, procedente de Aston Villa, y a Andrey Santos, de Chelsea.

Baleba, internacional con Camerún, firmó un contrato de cinco años con opción de ampliarlo por un sexto, informó el United.

“Es una sensación increíble unirme al club de mis sueños. Jugar en Old Trafford siempre es especial, pero la oportunidad de hacerlo como jugador del Manchester United será un verdadero honor”, afirmó Baleba en el anuncio del club.

No se divulgaron los términos financieros. Los medios británicos informaron ampliamente que la tarifa de traspaso fue de 65 millones de libras, más un posible adicional de 5 millones de libras en complementos.

En 31 partidos de la Liga Premier la temporada pasada, Baleba se ubicó en el 8% superior de los jugadores por la suma de entradas e intercepciones, así como en el 1% superior por balones divididos ganados, señaló el United.

“Carlos es un mediocampista de élite con un enorme potencial para seguir desarrollándose. Aporta una combinación única de cualidades que realmente complementará a nuestra plantilla”, manifestó el director de fútbol del United, Jason Wilcox.

El United quedó atónito al caer 2-0 ante el recién ascendido Hull el sábado, en el fin de semana inaugural de la Liga Premier.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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