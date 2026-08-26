Man City ficha al mediocampista Ayyoub Bouaddi por 117 millones de dólares como reemplazo de Rodri

ARCHIVO - El mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi maneja el balón en el encuentro de cuartos de final de la Copa Mundial ante Francia, el 9 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) AP

El internacional marroquí de 18 años firmó un contrato de cinco años, informó el City. El monto ascendió de la compra fue de 95 millones de euros (110 millones de dólares) más 5 millones de euros en variables.

Bouaddi, un mediocampista de contención, es considerado el reemplazo a largo plazo de Rodri, ganador del Balón de Oro masculino de 2024, quien se incorporó recientemente al Barcelona tras ser el baluarte de la selección de España que conquistó la Copa del Mundo.

La reconstrucción del mediocampo del City bajo el entrenador Enzo Maresca, quien reemplazó a Pep Guardiola, también ha hecho que el club gaste 155 millones de dólares en el internacional inglés Elliot Anderson y es poco probable que se detenga ahí, dado que Bernardo Silva ya se marchó tras expirar su contrato y Nico González viajó a Newcastle para cerrar un traspaso.

Informes en la prensa británica señalan que el City mantiene interés en Enzo Fernández, el mediocampista argentino de Chelsea

La cifra convierte a Bouaddi en el jugador más caro vendido desde la liga francesa, superando los 90 millones de euros que pagó Al Hilal de Arabia Saudí para fichar a Neymar del Paris Saint-Germain en 2023, y en el fichaje adolescente más costoso en la historia de la Premier.

“Este es un día muy especial para mí y mi familia. He visto al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego", indicó Bouaddi. "El City siempre intenta jugar un fútbol de calidad. Y han demostrado que son ganadores; este club se siente como si estuviera construido para ganar”.

Estrella en ascenso

Aunque Bouaddi impresionó en el Mundial con su toque seguro, comprensión táctica y madurez, ya había llamado la atención dos años antes.

Al inicio de su carrera se le presentaba como el mejor mediocampista del Lille desde Eden Hazard, quien se fue para convertirse en una estrella de la Premier con Chelsea.

Bouaddi se incorporó a la academia de Lille en 2021 y, apenas tres días después de cumplir 16 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido europeo, en un encuentro de la Conference League el pasado octubre contra el KI Klaksvík.

El director de fútbol del City, Hugo Viana, describió a Bouaddi como “un jugador que cuenta con todo lo que necesita un mediocampista de primer nivel”.

“Con apenas 18 años, ya tiene una inteligencia futbolística sobresaliente y eso solo mejorará bajo la guía de Enzo”, dijo Viana.

“Lo hemos observado muy, muy de cerca y, a lo largo de ese proceso, nos hemos convencido cada vez más de que es un talento enorme que prosperará en el City”, añadió.

El repertorio de Bouaddi podría carecer en un aspecto: los goles. No anotó en 96 partidos con Lille y todavía no ha marcado en ocho encuentros con Marruecos.

“Apenas tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he logrado hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Este es, sin duda, el mejor lugar para hacerlo”, dijo.

Grandes ventas

Lille se ha ganado una reputación como uno de los mejores vendedores de jugadores talentosos en el fútbol europeo.

El club del norte vendió al delantero marfileño Nicolas Pépé a Arsenal en 2019 por 80 millones de euros y el atacante nigeriano Victor Osimhen se fue a Napoli al año siguiente por una cifra similar.

El Manchester United pagó 62 millones de euros por el defensor central Leny Yoro hace dos años.

El año pasado, el portero Lucas Chevalier fue vendido al PSG por 40 millones de euros y el zaguero central Bafodé Diakité se marchó a Bournemouth por una cantidad aproximadamente igual.

El debut de Bouaddi podría darse el viernes

El City venció 2-1 a Bournemouth en su estreno de temporada el domingo gracias a un par de goles tardíos, lo que marcó un inicio exitoso de la etapa de Maresca tras la salida de Guardiola después de un ciclo de 10 años repleto de trofeos.

En ese partido, Maresca utilizó a Marc Guehi —un defensor central— como mediocampista de contención, una señal de que al City le faltaban opciones en esa zona. Bouaddi solucionará eso y podría debutar contra Crystal Palace el viernes.

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FUENTE: AP