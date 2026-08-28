Man City arrolla al Palace para seguir perfecto en la Liga Premier

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Rayan Cherki del Manchester City celebra su segundo gol en el encuentro de la Liga Premier ante el Crystal Palace el viernes 28 de agosto del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Haaland, máximo goleador de la liga la temporada pasada, abrió su cuenta a los 17 minutos con un certero cabezazo.

Cherki duplicó la ventaja del visitante al inicio de la segunda mitad, cuando se abrió paso entre un enjambre de jugadores y empujó el balón a la red desde corta distancia.

Sin embargo, Palace recortó la diferencia casi de inmediato cuando el magnífico tiro libre de Yeremy Pino pegó en el travesaño y luego rebotó hacia la red tras golpear la espalda del desesperado guardameta Gianluigi Donnarumma.

Cherki, no obstante, estaba en un estado de forma devastador y restableció la ventaja de dos goles de City dos minutos después, cuando su disparo desviado desde justo fuera del área dejó a contrapié al portero Dean Henderson.

Fue el primer doblete de su carrera en la Liga Premier.

Haaland cerró la cuenta con un remate de zurda a seis minutos del final, y el City quedó en lo más alto de la liga con seis puntos en sus primeros dos partidos.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP