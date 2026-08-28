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Man City arrolla al Palace para seguir perfecto en la Liga Premier

LONDRES (AP) — Rayan Cherki anotó dos goles en cinco minutos y Erling Haaland también firmó un doblete para que el Manchester City venciera el viernes de visita 4-1 al Crystal Palace para mantener su inicio perfecto en la Liga Premier.

Rayan Cherki del Manchester City celebra su segundo gol en el encuentro de la Liga Premier ante el Crystal Palace el viernes 28 de agosto del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
Rayan Cherki del Manchester City celebra su segundo gol en el encuentro de la Liga Premier ante el Crystal Palace el viernes 28 de agosto del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Haaland, máximo goleador de la liga la temporada pasada, abrió su cuenta a los 17 minutos con un certero cabezazo.

Cherki duplicó la ventaja del visitante al inicio de la segunda mitad, cuando se abrió paso entre un enjambre de jugadores y empujó el balón a la red desde corta distancia.

Sin embargo, Palace recortó la diferencia casi de inmediato cuando el magnífico tiro libre de Yeremy Pino pegó en el travesaño y luego rebotó hacia la red tras golpear la espalda del desesperado guardameta Gianluigi Donnarumma.

Cherki, no obstante, estaba en un estado de forma devastador y restableció la ventaja de dos goles de City dos minutos después, cuando su disparo desviado desde justo fuera del área dejó a contrapié al portero Dean Henderson.

Fue el primer doblete de su carrera en la Liga Premier.

Haaland cerró la cuenta con un remate de zurda a seis minutos del final, y el City quedó en lo más alto de la liga con seis puntos en sus primeros dos partidos.

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