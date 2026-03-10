Malagón se lesiona el tendón de Aquiles y podría perderse el Mundial con México

A los 37 minutos del encuentro entre las Águilas y el Union de Filadelfia dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf, Malagón intentó despejar una pelota en el área chica, pero se desplomó con una mueca de dolor mientras se tocaba la parte inferior de su pierna izquierda.

América informó en un comunicado posterior al encuentro que el portero será evaluado y que más adelante se dará a conocer la gravedad de la lesión, pero el entrenador brasileño de los azulcremas André Jardine confirmó que se lesionó el tendón de Aquiles.

“Lo de Malagón es una lesión un tanto grave, una lesión en el tendón de Aquiles”, dijo Jardine en rueda de prensa. “Ojalá no sea una ruptura total, ojalá sea una ruptura parcial, pero lo va a sacar (del campo) por un buen tiempo”.

Si se confirma la ruptura total, el portero se perdería el Mundial que arranca el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica.

Malagón, quien fue factor importante para que América lograra un tricampeonato el año pasado, pelea por un puesto como titular en la selección mexicana con Raúl Rangel (Chivas), quien ha sido titular los últimos encuentros.

La lesión del portero americanista también le abriría la puerta al veterano Guillermo Ochoa (Limassol de Chipre) o Carlos Acevedo (Santos Laguna) para completar los tres arqueros convocados al Mundial.

Malagón, de 29 años, fue el titular del equipo mexicano en 12 partidos del año pasado, incluyendo la conquista de los títulos de la Liga de Naciones y de la Copa Oro.

“Son cosas de fútbol, es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace”, dijo Jardine.

América se impuso 1-0 sobre Filadelfia y podría asegurar su pase a los cuartos de final la próxima semana con un empate en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital mexicana.

“El triunfo era importante, pero el sentimiento es de tristeza por Malagón, lo queremos mucho”, dijo el entrenador de las Águilas. “Nuestro pensamiento será positivo para que ‘Mala’ se recupere, pero no podemos mentir es una lesión que nos toca mucho”.

