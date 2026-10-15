Mahomes y los Chiefs buscan mantener su marcha invicta a costa de los desahuciados Chargers

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, antes del inicio del partido ante los Raiders de Las Vegas, el domingo 4 de octubre de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Para unos Chargers (0-5) que han encontrado cualquier vía imaginable hacia la derrota, un revés adicional podría apretar el botón de demolición e iniciar de cero un proyecto que ha producido tres viajes a postemporada —con respectivas salidas inmediatas— desde que el quarterback Justin Herbert asumió la titularidad en 2020.

Ahí es donde entran los Chiefs (4-0) y su larga lista de credenciales para darle un golpe potencialmente mortal a un rival del Oeste de la Conferencia Americana.

Mahomes, quien ha brillado en su reaparición una temporada después de perderse 13 partidos por una lesión de rodilla, tiene registro de 51-14 en casa y sólo cuatro derrotas en 14 compromisos contra los Chargers. El coach Andy Reid presume una marca de 22-5 en su primer partido tras la semana de descanso y el vigente MVP del Super Bowl anterior, el running back Kenneth Walker, promedia 155 yardas totales por encuentro en sus cuatro partidos desde que abandonó Seattle para firmar con Kansas City.

Es una tarea titánica para un equipo de Los Ángeles que se ubica en el último tercio de la liga al momento de defender la carrera y que parte con la encomienda de mantener bajo control a unos Chiefs que tienen al menos 30 puntos en tres de cuatro partidos este año si quieren darle una oportunidad a Herbert y su anémico ataque.

Los Chargers tienen cuatro partidos con 17 puntos o menos a favor, han perdido al menos dos balones en cuatro de cinco encuentros de este año y las 17 capturas de Herbert son la segunda mayor cantidad en toda la NFL esta campaña.

Con el primer triunfo de su carrera en tiempo extra, Josh Allen logró afianzar el pasado lunes a los Bills de Buffalo como la ofensiva más prolífica de la NFL. El siguiente paso en la agenda será mantener la concentración ante un rival herido.

Buffalo tiene una cita el domingo ante unos Raiders que cayeron estrepitosamente en Nueva Inglaterra para su segundo revés consecutivo tras un inicio de 3-0 y que buscan retomar el camino del triunfo ante un rival de categoría. No es un partido sencillo para ninguno de los dos equipos, sin importar los contrastes en marca y momento que viven ambos conjuntos.

Los Raiders han permitido 34 puntos en promedio en sus últimos tres encuentros de la campaña. Sus tres victorias del calendario han sido ante equipos con un registro colectivo de 1-14 y la ilusión de protagonismo se disipó lentamente el domingo, con cada minuto en la derrota por 45-17 ante los Pats.

Allen y los Bills se impusieron, con buena dosis de drama, en su visita a casa de los Rams, que partieron como favoritos al Super Bowl en prácticamente todas las casas de apuestas. La historia dice que el vencedor en este tipo de cotejos suele aflojar el paso la siguiente semana, en particular contra un rival que luce fácil.

Los Raiders buscarán demostrar una vez más que no son el equipo de años anteriores. Ya lo hicieron una vez en la semana 4, cuando llevaron a los Chiefs al límite en su derrota de 30-27. Fue una muestra clara de que el joven entrenador Klint Kubiak ha dado pasos firmes en la dirección correcta con un quarterback en Kirk Cousins que ha sacado a relucir el potencial del estelar tight end Brock Bowers.

Esa dupla es motivo suficiente para creer que el encuentro del domingo en Las Vegas no será un día de campo para los Bills. Buffalo llega al encuentro con la quinta peor defensiva en puntos admitidos, la segunda peor contra el pase y un ataque que ha perdido nueve balones en las últimas tres semanas.

El resto de la jornada

La sexta jornada de la NFL inició el jueves, cuando los Broncos superaron 17-14 a Seattle en tiempo extra. Ja’Quan McMillian interceptó un pase de Sam Darnold en la prórroga y Wil Lutz convirtió un gol de campo de 53 yardas por Denver (4-2).

Seattle (3-3) cayó por segunda vez en cinco días. Además, igualó su total de derrotas de la temporada pasada, cuando ganó su segundo título de Super Bowl en la historia.

La acción continúa el domingo a primera hora, cuando los Texans (1-4) viajen a Londres para medirse a los Jaguars (4-1) en un duelo entre conjuntos del Sur de la Americana. Jacksonville jugará en la capital inglesa por segunda semana consecutiva.

También el domingo: Bears (3-2) en Atlanta (2-3); Ravens (4-1) en Cleveland (3-2); Titans (0-5) en Indianápolis (2-3); Jets (2-3) en N. Inglaterra (3-2); Saints (1-4) en NY Giants (3-1-1); Panthers (2-2) en Filadelfia (2-3); Steelers (3-2) en Tampa Bay (1-4); Cardinals (1-4) en LA Rams (2-3); Chargers (0-5) en Kansas City (4-0); Bills (4-1) en Las Vegas (3-2); y Cowboys (2-3) en Green Bay (3-2).

La semana seis concluye el lunes con la visita de los Commanders (1-3-1) a San Francisco (5-0). Los 49ers son el primer equipo en 45 años en derrotar a tres equipos que estuvieron en la Final de Conferencia la temporada previa (Seahawks, Broncos y Rams) en sus primeros cinco compromisos de la temporada.

Bengals (3-2), Lions (3-2), Dolphins (0-5) y Vikings (5-0) tienen semana de descanso.

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FUENTE: AP