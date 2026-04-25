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Magic toma ventaja de 2-1 en la serie al vence 113-106 a Pistons

ORLANDO (AP) — Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 25 puntos cada uno, y el Magic de Orlando desperdició una ventaja de 17 puntos en el cuarto periodo antes de reaccionar para vencer el sábado 113-106 a los Pistons de Detroit y tomar ventaja de 2-1 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero celebra con Jalen Suggs y Wendell Carter Jr. su triple ante los Pistons de Detroit el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/John Raoux)
El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero celebra con Jalen Suggs y Wendell Carter Jr. su triple ante los Pistons de Detroit el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/John Raoux) AP

Banchero sumó 12 rebotes y nueve asistencias. Franz Wagner anotó 17 unidades por Orlando, que recibió 15 de Jalen Suggs y un partido de 14 puntos y 17 rebotes de Wendell Carter Jr.

Cade Cunningham anotó 27 por Detroit, que perdía 96-79 con 8:34 por jugar — y luego superó al Magic 26-8 durante los siguientes seis minutos para ponerse al frente. Pero los Pistons, que obtuvieron 23 tantos puntos de Tobias Harris, no pudieron sostener la ventaja.

El Juego 4 se disputará la noche del lunes en Orlando.

“Estamos esperando con ganas el lunes, hermano”, afirmó Banchero.

Es la 13.ª vez desde 1984, cuando la NBA adoptó el formato de 16 equipos, que un equipo sembrado número 8 toma ventaja de 2-1 en una serie de primera ronda sobre un sembrado número 1.

De las 12 ocasiones anteriores, cinco concretaron la sorpresa. Esos equipos: Miami en 2023, Philadelphia en 2012, Memphis en 2011, Golden State en 2007 y New York en 1999. Y eso no incluye la sorpresa de Denver sobre Seattle en 1994, la primera victoria en la historia de la NBA de un 8 sobre un 1 en una serie.

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