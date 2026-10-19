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Magallanes consiguen su primera victoria en Venezuela

Los campeones Navegantes del Magallanes consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer este lunes 11-7 a los Cardenales de Lara, con lo que pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas en el arranque de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en el único encuentro programado de la jornada.

Magallanes se fueron al frente 2-0 en la primera entrada con un jonrón de dos carreras de Ángel Reyes, pero Cardenales respondieron con tres anotaciones en el cierre del episodio y llegaron a tener ventaja de 6-3.

Tratando de evitar su séptima derrota consecutiva, los Navegantes remontaron con un ataque de cuatro carreras en la séptima entrada, encabezado por un sencillo de dos anotaciones de Pablo Aliendo, para darle la vuelta a la pizarra y adelantarse 8-6.

Breyvic Valera amplió la diferencia con un cuadrangular solitario en la octava, mientras José Gómez y Ángel Reyes impulsaron una carrera cada uno en la novena para asegurar el triunfo. Reyes terminó con un jonrón y un sencillo productor, y los campeones defensores mejoraron su marca a 1-6 después de perder sus primeros seis encuentros.

Los Tigres de Aragua lideran marca de 5-1, seguidos por Bravos de Margarita (4-1), Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui (4-2), Leones del Caracas, Águilas del Zulia, Tiburones de La Guaira (2-4), y Navegantes del Magallanes (1-6).

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FUENTE: AP

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