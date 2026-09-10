Madre subrogada pide intervención de Corte Suprema de EEUU en disputa por el cuidado de bebé enfermo

McKenna West, a la izquierda, acompañada de su equipo legal para una audiencia, el 25 de agosto de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero) AP

McKenna West presentó el miércoles una apelación de emergencia, ampliando una batalla legal sobre la gestación subrogada y el aborto que ha obtenido el apoyo de funcionarios republicanos y grupos opuestos a la interrupción del embarazo. West, quien vive en Alaska, viajó a Dallas para dar a luz en agosto. Texas prohíbe la mayoría de los abortos.

West solicita al máximo tribunal del país que suspenda una orden judicial de California que reconoce a Omar Ahmed y Nausheen Gilkar como los padres del niño —a quien ella llama Gabriel y ellos llaman Rumi. West quiere la custodia definitiva o la tutela legal porque cree que la pareja no le brindará atención médica vital, argumentando que solicitaron un aborto a las 23 semanas.

El niño nació el 12 de agosto con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una afección potencialmente mortal que impide el flujo normal de sangre hacia el órgano. Fue operado poco después de nacer. El abogado de la pareja aseguró en agosto que el bebé se encontraba en estado crítico y parecía “sufrir de posibles complicaciones”.

La gestación subrogada no está regulada a nivel federal. Cada estado tiene sus propias leyes, lo que puede dejar margen para vacíos en la interpretación. La Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso.

Ahmed y Gilkar no han respondido a la presentación ante la Corte Suprema y los abogados de la pareja no respondieron a llamadas telefónicas y correos electrónicos en busca de comentarios. Han dicho en el pasado que West violó el contrato de gestación subrogada y obtuvieron una orden de restricción que impide que West vea o sostenga al niño.

Durante una audiencia el pasado 25 de agosto en Dallas, Gilkar calificó a West de inestable y aseguró ante el tribunal que estaba tratando de quitarles a su bebé.

“Es nuestro hijo”, manifestó Gilkar, secándose las lágrimas.

West y sus abogados afirman que Gilkar y Ahmed no están comprometidos a garantizar que el bebé será sometido a cirugías o a que reciba “atención médica vital”.

Ambas partes se abstuvieron de comentarios públicos tras la audiencia del mes pasado y el expediente del caso fue sellado, pero la presentación de West ante la Corte Suprema indica que perdió su solicitud en Texas para obtener la tutela legal del niño.

Según la presentación, el tribunal de Texas otorgó pleno reconocimiento a la sentencia de California el 2 de septiembre.

West cree que la vida del bebé está en peligro

“Hay mucho en juego en las decisiones de las instancias inferiores”, señala el documento, añadiendo que West debería ser reconocida como la madre en virtud de la ley de Texas. “Pero debido a la sentencia ilegal de California, fue excluida con carácter definitivo del proceso en Texas y se le negó cualquier información o control sobre el niño”.

West cree que Ahmed y Gilkar planean colocar al bebé en cuidados paliativos en California en lugar de permitir que se someta a una cirugía que podría salvarle la vida, asegura la presentación.

Sin un tratamiento, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico puede provocar en días o semanas. Las reparaciones quirúrgicas no son necesariamente una cura y podrían requerirse cirugías adicionales o incluso un trasplante de corazón, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés).

La pareja ha dicho que no proporcionará a West ninguna actualización sobre el estado de salud del niño, afirma la presentación.

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Wilder es integrante del programa de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP