Madison Keys arranca con victoria en el US Open y la lluvia retrasa casi todo lo demás

Madison Keys devuelve ante Alina Korneeva durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los chubascos que comenzaron la noche del lunes y que posiblemente serán intermitentes hasta mediados de semana retrasaron el juego en todas las canchas exteriores, lo que permitió actividad únicamente en los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong, que cuentan con techos retráctiles.

Keys, la preclasificada número 22, venció 7-5, 6-4 a Alina Korneeva, una rusa de 19 años en el partido inaugural en Ashe. La subcampeona del Abierto de Estados Unidos de 2017 sucumbió ante la mexicana Renata Zarazúa en la primera ronda el año pasado en Flushing Meadows.

“Siempre es difícil jugar contra alguien joven y en ascenso, y van a por sus golpes", dijo Keys. "Y es muy complicado disputar una primera ronda de un Grand Slam, con tantos nervios y con tantas ganas de hacerlo muy bien. Así que estoy muy contenta de haber podido, en cierto modo, superar eso y ganar hoy”.

Flavio Cobolli, el quinto preclasificado del cuadro masculino, cedió rápidamente los dos primeros sets ante el argentino Francisco Comesaña en el Armstrong, en el único otro partido que estaba en marcha a primera hora de la tarde.

Entre quienes ya debían estar jugando pero tuvieron que esperar estaban la preclasificada número 2 Elena Rybakina, la número 12 Belinda Bencic y la número 32 Maria Sakkari.

Rybakina tiene múltiples caminos para alcanzar el número 1 del ranking en el Abierto de Estados Unidos. Enfrentaba a la estadounidense Thea Frodin, una joven de 17 años de California que fue doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton, quien interpretó a Serena Williams, en la película de 2021 “King Richard”.

Coco Gauff, campeona del US Open de 2023, la número 17 Alex Eala y Alexander Zverev, primer preclasificado del cuadro masculino, estaban programados para jugar por la noche, en el tercer y último día de la primera ronda.

A Keys le quebraron el servicio cuando sacaba para el partido con ventaja de 5-3, pero se recuperó para devolver el quiebre en el juego siguiente y cerrar el encuentro.

La estadounidense perdió ante Sloane Stephens en la final del Abierto de Estados Unidos de 2017 y regresó a Flushing Meadows el año pasado después de conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera al derrotar a la número 1 Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Australia. Pero lo que comenzó como un gran año se desinfló al final, después de que Keys se llevara una sorpresa al caer ante Zarazúa tras cometer 89 errores no forzados.

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FUENTE: AP