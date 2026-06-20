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Machado pega jonrón de 3 carreras y suma 5 impulsadas para Padres que vencen 6-4 a Rangers

ARLINGTON, Texas (AP) — El dominicano Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras, el 13.º de su temporada, en la décima entrada e igualó su máximo de la campaña con cinco carreras impulsadas, lo que ayudó a los Padres de San Diego a remontar el sábado para vencer 6-4 a los Rangers de Texas.

Manny Machado, de los Padres de San Diego, apunta hacia arriba mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 20 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Manny Machado, de los Padres de San Diego, apunta hacia arriba mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 20 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Machado impulsó una carrera con un doble en la tercera entrada, y su rodado productor acercó a los Padres 3-2 en la octava antes del sencillo del empate de Jackson Merrill.

El jonrón de dos carreras de Jake Burger le dio a los Rangers ventaja de 3-1 en la séptima, después de que Texas había empatado con dobles consecutivos de Josh Jung y Wyatt Langford una entrada antes.

Joe Ross (0-1), el sexto lanzador de Texas, dio base por bolas a Samad Taylor cuando el veloz segundo bate intentaba tocar la bola por tercera vez en el juego para abrir la décima.

El cubano Adrián Morejón (6-1) ponchó a cinco en dos entradas sin permitir carreras, y Mason Miller logró su 20.º salvamento en 20 oportunidades pese al sencillo dentro del cuadro productor de Langford en la décima. Miller ponchó a dos, y los Rangers se poncharon 17 veces, su cifra más alta de la temporada.

El dominicao Fernando Tatis Jr. conectó un doble en la tercera.

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