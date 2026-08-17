Lula dice que petróleo descubierto cerca del río Amazonas es un pasaporte al futuro de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente de la paraestatal petrolera Petrobras, el 19 de junio de 2024, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) AP

Petrobras informó el viernes que, durante una perforación de exploración, detectó la presencia de hidrocarburos a unos 180 kilómetros (112 millas) de la costa del estado de Amapá.

La perforación exploratoria comenzó en octubre. Desde entonces, grupos ambientalistas e indígenas han interpuesto demandas contra el gobierno brasileño y Petrobras para poner fin a las perforaciones, argumentando que el proceso de licitación no hizo una consulta adecuada a las comunidades tradicionales, subestimó los riesgos de derrames y no evaluó de forma suficiente los impactos climáticos. La empresa ha argumentado desde hace mucho tiempo que sus perforaciones nunca han provocado derrames.

“Cuando digo ‘pasaporte’”, recalcó Lula, “no estoy negando mi compromiso con la lucha por un día en que ya no necesitemos de combustibles fósiles, porque Brasil seguirá siendo el rey de la innovación en biocombustibles y seguirá siendo un actor importante en lo referente a la energía renovable”.

Lula, quien enfrenta lo que se tiene previsto que sea una elección reñida en octubre próximo para alcanzar un cuarto mandato, habló en un acto oficial en el municipio de Oiapoque, en Amapá, después de visitar la embarcación.

Durante el gobierno de Lula, Brasil ha respaldado la necesidad de alejarse gradualmente del uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, los cuales calientan el planeta y afectan su clima.

Brasil promovió esa postura durante la cumbre climática de la ONU que albergó el año pasado, así como en otros foros, como una reunión celebrada en Colombia en abril, la cual giró en torno a un distanciamiento de los combustibles fósiles. El país, al mismo tiempo, está incrementando nuevas inversiones en perforación.

Se cree que el Margen Ecuatorial —las regiones costeras del país cerca de la desembocadura del Amazonas— alberga importantes reservas de petróleo y gas natural, y estimaciones preliminares dejan entrever que la cuenca podría contener hasta 10.000 millones de barriles de petróleo, con un valor potencial de unos 3,8 billones de reales (720.000 millones de dólares).

“Todos nuestros estudios indican un potencial significativo. Este descubrimiento confirma nuestros hallazgos, y seguiremos explorando”, declaró el lunes la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard. La empresa aún necesita realizar más investigaciones para determinar cuánto petróleo contiene el área, añadió.

Aun así, la perforación comercial sigue siendo una perspectiva lejana en esta etapa, de acuerdo con Shigueo Watanabe Jr., experto en energía de ClimaInfo, una organización sin fines de lucro. Determinar si la extracción sería viable en términos comerciales requeriría de estudios adicionales, los cuales podrían tardar hasta una década.

El anuncio de Lula parece seguir un calendario político

Lula pronunció sus declaraciones un día después de iniciar su campaña electoral en el Estadio Vila Euclides, a las afueras de Sao Paulo, una ciudad donde alcanzó fama política hace 47 años como líder sindical de metalúrgicos durante la dictadura militar del país.

El izquierdista, quien compite contra el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro—, señaló que Chambriard le ha comentado que el petróleo recién descubierto es de alta calidad.

Lula, vestido con el mismo uniforme naranja de los trabajadores petroleros, levantó una pequeña botella de crudo que describió como “bendito”, y señaló que le gustaría guardarla en una caja fuerte.

Lo que está en juego, sostuvo, son tanto “los intereses del país como los intereses de la empresa”, en referencia a Petrobras.

“Y el derecho de Amapá a no terminar siendo sólo un exportador de açaí y tucunaré”, expresó, al referirse a los principales productos de la región: las codiciadas bayas y el pez de agua dulce.

Detrás de él se exhibía una enorme foto de Lula de su visita a la embarcación en la que se podía ver al presidente levantando ambas manos manchadas de crudo negro, un gesto que hizo en 2008, cuando anunció el descubrimiento de enormes reservas petroleras en las costas del sureste de Brasil.

En aquel entonces, Lula se encontraba en el punto más alto de su popularidad. Ahora se ha convertido en una figura polarizadora, con índices de aprobación —y desaprobación— que rondan el 50%.

Breno Rodrigues de Messias Leite, politólogo y profesor de la Universidad Federal de Amazonas, dijo que el viaje de Lula del lunes es un mensaje importante para los votantes, especialmente en el norte del país y en sus capitales estatales, donde ha enfrentado críticas.

“Para la Amazonia, la posibilidad de acceder a algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo cambia la ecuación”, afirmó Leite.

“Lula quiere ser reelegido, y quiere que los estados de la región norte, especialmente Amapá, tengan un electorado que le sea favorable”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP